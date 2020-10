Llevaban dos años sin verse porque una se mudó a Argentina

El reencuentro entre dos amigas que llevaban años sin verse se ha hecho viral en Twitter, donde la usuaria y protagonista de la emotiva escena publicó el video con la intención de compartir la alegría que le causaba volver a ver a su mejor confidente.

Las imágenes muestran el momento en que una de ellas sorprende a la otra por la espalda mientras disfruta de un helado en alguna terraza de España. Al notar que se trata de su mejor amiga, no puede evitar soltarse a llorar abrazándola lo más fuerte que puede.

El fuerte abrazo duró más de un minuto ante las miradas de los testigos, quienes no sabían lo que pasaba. "Llevaba 2 años sin ver a mi mejor amiga porque se había mudado a Argentina ", escribió la chica en Twitter, donde el video ha causado sensación.

La madre de la joven que planeó la sorpresa fue cómplice de la tierna escena, pues fingía que filmaba una historia para Instagram distrayendo a la amiga de su hija, mientras esta aparecía por detrás. "Hi, bitch", le dice anunciando su llegada y sin lugar a dudas la historia ha conseguido remover los sentimientos de los internautas, ya que el video cuenta con más de 767 mil reproducciones y 60 mil corazones.

Llevaba 2 años sin ver a mi mejor amiga porque se había mudado a Argentina. pic.twitter.com/YeKLzQK6Rr — saraporro 💀🎃 (@roromdri) — saraporro 💀🎃 (@roromdri) October 13, 2020

"Me fui con su madre a tomar helado, no me pareció raro porque suelo quedar con ella para comer o ir a la playa, para mí es como una tía. No sospechaba nada, me tenían engañadísim a", explicó posteriormente en otro tuit.

De acuerdo con un sondeo encargado por la cadena británica de spas, Champneys, las mujeres prefieren a su mejor amiga que a su pareja, pues con esta se obtienen cosas que las amigas no pueden ofrecer, pero cuando ponen en la balanza romance versus apoyo y comprensión, esta última opción es la que más valoran.