Un usuario confesó que su prometida lo amenaza con que no habrá boda si no se hace la circuncisión.

Un joven pide ayuda porque su novia lo obliga a hacerse la circuncisión. Triste, pero cierto. Una relación infernal, como la han descrito los usuarios de Reddit, llevó a que un internauta solicitara auxilio en Internet ante la simple idea de tener que someterse a la cirugía antes de casarse.

De acuerdo con el post de 'LanzaRa-000000', el tema ha generado ya cientos de discusiones con su prometida, quien incluso lo ha amenazada con cancelar la ceremonia , cuando durante todo su noviazgo nunca hubo problemas al respecto.

Novio teme hacerse la circuncisión antes de la boda

Y al parecer por la conversación que generó el asunto, es bastante probable que no se trate de ninguna farsa, pues el usuario de verdad se desahogó en un intento de encontrar una solución a la situación que, piensa, no es más que manipulación.

"Mi prometida quiere que me circunciden antes de nuestra boda. Me niego y está causando grandes discusiones, ¿estoy siendo manipulado?" Usuario de Reddit.

Es por eso que el hilo resultó bastante largo, aunque de manera general, los hombres se quejaron y estuvieron de acuerdo en que, al igual que las mujeres; quienes son las únicas que deben decidir sobre su propio cuerpo , en este caso aplica igual.

Si te condiciona, eso es manipulación

Uno de los internautas incluso se atrevió a comentarle que no se imagina estar con una persona que hace ese tipo de demandas y le preguntó qué era lo que hacía en esa relación, a lo que el joven de 24 años contestó que siendo honesto, ni él mismo lo sabía.