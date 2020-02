Estudiante de Derecho expone vestido de payaso por una poderosa razón

Esta es la historia de Raúl Rivera, un joven que trabaja como payasito y llegó a su clase disfrazado porque no le dio tiempo de cambiarse

Cada día a través de las redes sociales se comparten cientos de historias, algunas de ellas se han hecho virales por lo divertidas que son, sin embargo hay algunas que sobresalen al mostrar el deseo de superación de ciertas personas. Tal es el caso de un estudiante de Derecho que tuvo que exponer en su clase vestido de payaso. Más allá de la vergüenza, a través de Facebook el joven explicó su poderosa razón para llegar así a la Universidad de San Pedro de Huacho, en Peru.

El pasado 28 de enero, Raúl Rivera compartió una fotografía en la que aparece en su salón de clases disfrazado como un reconocido personaje de Disney.

El joven explicó que tuvo que exponer así delante de sus compañeros ya que no le dio tiempo de cambiarse pues venia de dar un show como payaso. Inmediatamente la imagen y su historia se volvieron virales.

De acuerdo con el payasito, ese día tenía una exposición muy importante a la que no podía faltar, pero también había conseguido una presentación en la que le pagarían muy bien, por lo que no podía cancelarla.

Sin importarle las burlas de sus compañeros o la vergüenza de presentarse disfrazado, Raúl decidió cumplir con sus dos compromisos. Con orgullo, el joven peruano compartió su foto en Facebook sin imaginar que su historia traspasaría fronteras y llegaría a tantas personas.

“Hoy me toco exponer en la universidad, pero también tenía que cumplir un contrato. No me avergüenzo... Soy payasito ahora, pero muy pronto un excelente Abogado’, fue el mensaje que escribió en su red social.

En la actualidad la imagen cuenta con más de 7 mil reacciones, 700 comentarios, ha sido más de 3 mil veces compartida, siendo tendencia en Facebook. La publicación inmediatamente recibió comentarios positivos y cientos de personas señalaron su admiración por trabajar y estudiar al mismo tiempo.

“Excelente ejemplo. Seras un gran abogado”, “Felicidades campeón, siempre saliendo hacia adelante con pasos firmes”, “gran ejemplo de perseverancia”, son algunas de las respuestas que ha regogido su publicación.

Tras las muestras de cariño que ha recibido, a través de sus redes sociales el payasito agradeció los mensajes de apoyo.

¿Quién es el payasito que estudia derecho?

Raúl Rivera es un joven peruano que debido a los problemas económicos que tenía su familia, no pudo continuar estudiando. Debido a que le gustaba hacer reír a los niños, decidió trabajar como payasito y así ayudar a su familia.

Con el paso del tiempo se dio cuenta que podría seguir trabajando pero al mismo tiempo iniciar sus estudios en derecho, por lo que se inscribió a la Universidad.