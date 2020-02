¡Que se lo coman las serpientes! Zoo te deja poner el nombre de tu ex a sus ratones

Llegó el momento de olvidarte hasta del nombre de tu ex, mientras alimentas a una serpiente.

Sabemos perfectamente que así como muchos y muchas derramarán miel este 14 de febrero, habrá otros menos afortunados que pasarán el día recordando a su ex. Sí, aunque no nos guste admitirlo, el Día del Amor y la Amistad también es el momento perfecto para recordar a esa persona que nos rompió el corazón.

Pero no se trata de sufrir. Siempre es posible encontrarle un lado amable a todo, tal como lo hicieron en un zoológico de San Antonio, Estados Unidos, donde lanzaron una convocatoria para que aquellos a los que cupido no los ha favorecido, le pongan el nombre de su ex a un ratón que servirá para alimentar a las serpientes.

Parece una idea un poco radical, pero si lo piensas con atención, es una buena forma de liberarte de esa pequeña herida sin dañar a nadie; de hecho, estarías haciendo un bien, pues el dinero recaudado se usa para alimentar y mantener en buenas condiciones a los animales que viven en San Francisco Zoo.

Lo único que tienes qué hacer para participar en la dinámica es dar un donativo de aproximadamente 460 pesos (25 dólares) y enviar el nombre que quieres que lleve el ratón que servirá de comida en los próximos días a una serpiente. Ahora que, si no dispones de tanto presupuesto, puedes optar por una cucaracha, para bautizarla sólo debes donar 5 dólares (poco más de 90 pesos).

¿Crueldad animal?

Una de las inquietudes que ha mostrado la gente en redes sociales tiene que ver con la forma en que se obtendrán los animales que serán bautizados en la dinámica, pero no te preocupes, todo está controlado y forma parte del sistema habitual que el zoo utiliza para poder mantener a sus ejemplares.

Las cucarachas son criadas en una granja interna y se utilizan sólo para alimentar a los animales que pueden consumirlas, así que están muy controladas. Los ratones provienen de un criadero especializado que los entrega ya muertos y congelados, listos para que las serpientes y algunas aves los consuman.

Entra aquí para nombrar a un ratón y aquí para nombrar a una cucaracha.