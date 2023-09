Si hay un “personaje” que no puede faltar cada año en las Fiestas Patrias de México, ese es Masiosare, quien gracias al himno, se volvió a hacer presente este año en los memes.

En los memes podemos ver a los mexicanos preparándose para pelear en contra de Masiosare, pues dicta la tradición que es un “extraño enemigo” que trata de “profanar con su planta tu suelo”.

Es por ello que hay que defender a México y la Patria de él; de ahí que todo el mundo esté dispuesto a enfrentar a este supuesto villano.

Aunque claro, esto de acuerdo a una interpretación curiosa del Himno Nacional Mexicano.

¿Quién es Masiosare? El protagonista de los memes patrios de México

Algunos lo sabran, otros tal vez no; pero Masiosare no es ninguna persona en realidad, no importa lo que digan los memes y lo que se pueda interpretrar del Himno Nacional Mexicano.

Todo surge por una confusión de una estrofa del Himno Nacional Mexicano, donde supuestamente se menciona a Masiosare, siendo el origen los memes.

La estrofa es la siguiente:

Mas si osare un extraño enemigo profanar con su planta tu suelo, piensa ¡Oh, Patria querida! que el cielo un soldado en cada hijo te dio.

Masiosare en realidad es la conjunción de las palabras “mas-si-osare”, que debido al tono y ritmo suenan como una sola; aunque en una velocidad de habla “normal”, se pronuncian separadas.

Lo curioso del caso es que esta confusión lleva casi desde que el himno se dio a conocer en 1854; aumentando en 1943, cuando se hizo oficial.

Cosa que derivó en que muchas personas en esos años recibieran el nombre de “Masiosare”, pensando que era una persona.

¿Masiosare no es un extraño enemigo como dicen los memes patrios?

Como ya vimos, Masiosare no es una persona como tal, por ende no es un “extraño enemigo” contra el cual pelear, aunque los memes patrios, no están tan equivocados en realidad.

A lo que se refiere el Himno Nacional Mexicano en esa estrofa es que si un enemigo de México trata de invadir el país, los mexicanos estarán listos para defenderlo.

El “extraño enemigo” se refiere a cualquier extranjero con intenciones bélicas; recordemos que el himno fue compuesto apenas unas décadas después de la Independencia de México.

Las intervenciones aún eran comunes en esa época, por parte de las potencias europeas que querían recuperar o hacerse de nuevos territorios.

Los memes patrios nos muestran a los mexicanos peleando contra Masiosare, que aunque es un chiste de la mala interpretación del himno, en esencia capta la idea de lo que expresa este labaro patrio.

