La perrita espera todos los días a 'Don Coco', quien sólo llega a Chapala para trabajar

A través de Facebook, la usuaria Zayda Zamudio compartió la historia de ' Vaca ', una perrita que todos los días espera a su amigo humano en la central camioneta de Chapala, ciudad de Jalisco, y cuya foto ahora es viral.

En la imagen se ve a la perrita recostada mientras espera el camión que traerá a 'Don Coco', el hombre del que se hizo amiga antes de que Zayda la adoptara y al cual visita diariamente hasta que este termina su turno en una gasolinera y se va.

Es hasta ese momento que 'Vaca' regresa a casa de la joven, donde cena y duerme hasta el día siguiente, cuando sale a esperar de nuevo al señor precisamente en el carril donde se estaciona el autobús. Incluso en ocasiones sube al camión para recibirlo y pasan todo el día juntos.

'Don Coco' le da de desayunar y comer tacos de todo tipo y luego la perrita lo sigue hasta su lugar de trabajo hasta el fin de su horario laboral, lo deja en la central y sólo cuando este sube al autobús, regresa con Zayda. Esa es su rutina diaria, así que tampoco corre mucho peligro debido a que no anda deambulando por las calles todo el día y la distancia de a casa de la joven a la central camionera es corta.

Sin embargo, el post sirvió para que Zamudio pidiera a los residentes locales no lastimarla en casa de encontrarla por ahí, pues es "una perrita muy dulce e inofensiva a pesar de su tamaño" y que, aunque que han intentado no dejarla salir, llora y sufre si no ve a su amigo 'Don Coco'.

Asimismo, compartió que 'Vaca' está esterilizada, vacunada y bien cuidada, además de que es muy conocida en Chapala. Además, los domingos que su amigo humano no trabaja le impiden salir para evitar que le ocurre algo y siempre lleva su collar, aunque varias veces se lo han robado.