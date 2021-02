No creía en el testimonio de una tiktoker y terminó pegando su labio al vaso



Un sujeto de nombre Len Martin decidió poner a prueba la resistencia de un pegamento que, de acuerdo a una tiktoker era extra fuerte; no creyó y terminó en urgencias.

Len Martin había visto el video de una tiktoker quien aseguraba había usado un pegamento de nombre ‘ Gorilla Glue ’ como laca en el cabello en donde, supuestamente haría que el peinado le durara un mes.

Al no creer en sus palabras, Martin decidió comprar el pegamento y demostrar que las palabras de la tiktoker “no eran para tanto” y que estaba mintiendo pues no se veía como lo que trataba de aparentar.

Su labio termina pegado a un vaso de plástico y médicos deben remover parte de su piel

En un video, Len Martin originario del estado de Luisiana, en Estados Unidos decidió demostrar que el pegamento extra fuerte de Gorilla Glue era solo publicidad de la tiktoker por lo que, a un vaso de plástico añadió un poco del pegamento en la orilla y decidió llevarlo a sus labios.

“Pensé que ella estaba jugando porque no creía que fuera tan serio. Creí que podía lamerlo para humedecerlo y no sé, arrancarlo directamente pero no funcionó” Len Martin

El hombre de 37 años terminó en el urgencias del hospital y para que los médicos lograran despegar el vaso de su labio superior, tuvieron que realizarle un procedimiento en donde cortaron parte de su piel; se espera que las heridas provocadas por la lesión sanen por completo en unas tres semanas.