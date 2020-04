A lo mexicano, las patrullas de Nayarit reproducen un corrido para que la gente permanezca en casa.

Sí, ya existe un corrido de coronavirus y no sabíamos nada. Pero al parecer ha funcionado tanto, que las patrullas del estado de Nayarit han comenzado a usarlo para invitar a la población a quedarse en casa para reducir el impacto del contagio comunitario de Covid-19.

Nadie se lo esperaba. Captura de Twitter.

La realidad es que hicieron una modificación al estribillo del corrido de Nayarit, para que en lugar de que explique las características que identifican a un nayarita, lance recomendaciones para prevenir la pandemia. Una de las más importantes, claro, la de permanecer en nuestros hogares, y así lo demuestra un video viral de Twitter .

A ritmo del corrido de coronavirus, patrullas invitan a quedarse en casa



"Para prevenir contagios del Covid , tenemos que cuidarnos y hay que prevenir, en casa siempre estar y dejar de salir, lávate bien las manos y gánale al Covid", se escucha en la canción que actualmente está siendo reproducida en las bocinas de varias patrullas, causando un sinfín de risas.

"Mi México mágico", "Cuando dijeron que las patrullas iban a invitar a la población a quedarse en sus casas, no me imaginaba esto. México lindo y querido", "Que la registren pronto, si no, se la pueden piratear los Tigres del Norte" y "El mensaje debe llegar a todos los niveles", fueron algunos de los comentarios.

Al respecto, el inspector de la Secretaria de Movilidad, Alejandro Medina, comentó para el portal MegaNoticias que están desplegando un operativo en toda la zona centro de Tepic y en las colonias alejadas para llevar este mensaje a toda la comunidad, y que esta sea consciente de la propagación del virus.

"Hasta ahorita hemos tenido buena aportación por parte de la ciudadanía que sí nos ha ayudado, pero sí hay algunas personas que todavía no lo toman en serio, o piensan que es una vacilada, que es broma y que no va a pasar nada", declaró Medina.