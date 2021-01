Se hizo viral la historia de búsqueda de un padre y del peluche de cebra favorito de su hoja llamado The Cebrit



Iván Repila , un padre de familia, se hizo viral luego de compartir el sufrimiento de un drama familiar con su pequeña: la desaparición de su peluche de cebra favorito llamado The Cebrit quien, cuenta que sin él no puede dormir y comienza a hacer tremendos berrinches si no está.

El padre residente de Bilbao, España narró que un día el peluche de cebra apareció en su casa, convirtiéndose en el favorito de su hija y que no pueden tocar ni siquiera para lavarlo porque es el inseparable compañero de su bebé, motivo por el cual tampoco puede ni debe perderse.

No sabemos de dónde vino The Cebrit. Apareció un día en casa, en manos de la niña, pero nadie pudo reconocer ese trapillo menudo, sucio y lastimero. Una cebra pocha, con poco relleno, feúcha.



La niña, sin embargo, la escogió de entre los otros peluches bellos y suaves. — Iván Repila (@IvanRepila) — Iván Repila (@IvanRepila) January 4, 2021

A medida que la tarde iba pasando, mi mujer y yo, cada vez más tensos, dedicábamos ratos entre juegos a buscar The Cebrit por toda la casa. Pero The Cebrit no estaba en ninguno de los lugares habituales.



De modo que nos hemos visto obligados a buscar en otrs lugares. — Iván Repila (@IvanRepila) — Iván Repila (@IvanRepila) January 4, 2021

El drama de la desaparición de ‘The Cebrit’

Sin embargo, como era de esperarse lo inevitable sucedió: The Cebrit desapareció justo cuando la pequeña Noa dormía su siesta, hecho que hizo que tanto él, su esposa y su suegra se movilizaran para encontrar al peluchito de cebra aunque, al principio no le dieron importancia porque siempre aparece.

En un hilo de Twitter bastante extenso y cómico, narra como todos los miembros de la casa buscaban desesperadamente a The Cebrit antes de que su hija notara la ausencia del peluche de cebra y comenzara a llorar desconsoladamente; pero sus esfuerzos no rindieron frutos.

El padre cuenta que justo ese día su suegra acababa de hacer limpieza y había donado cosas a diferentes albergues por lo que un terror invadió a los padres al pensar que, en alguna de estas residencias, el peluche de cebra pudo haber terminado.

Ya daba todo PUTO IGUAL: hemos mirado en los armarios del baño, en las cajas de herramientas, en la bañera, en lugares tan altos que hacía falta una escalera para ver algo. — Iván Repila (@IvanRepila) — Iván Repila (@IvanRepila) January 4, 2021

Decid cualquier lugar absurdo de una casa: ahí también hemos buscado.



Y luego, hundidos pero fingiendo normalidad ante la niña, ha llegado The Cebrit Time. — Iván Repila (@IvanRepila) — Iván Repila (@IvanRepila) January 4, 2021

Cuando la abuela se movilizó y llamó a los diferentes centros de donación a los que había pasado sin resultados positivos, la hora de la verdad se acercaba pues Noa ya había despertado y pese a que sus padres trataron de despistar ante la ausencia de The Cebrit, Iván cuenta que ella ya sospechaba que algo andaba mal.

La búsqueda del pequeño peluche fue en vano y, al momento de acostar a su pequeña, su esposa intentó explicarle de la manera mas calmada que la cebrita no estaba porque se “había ido de vacaciones” pero, como la niña no entendía comenzó a pedir a gritos a su peluche ante la mirada derrotada y sollozante de unos padres que sentían habían fallado.

Y ahí, sobre la cama, en una casa literalmente arrasada por un huracán de buscadores de cebras, la niña en pañales, lagrimones contenidos, sacamos el pijama con el que la niña dormirá, por vez primera, sin The Cebrit. — Iván Repila (@IvanRepila) — Iván Repila (@IvanRepila) January 4, 2021

Atascada en una manga... — Iván Repila (@IvanRepila) — Iván Repila (@IvanRepila) January 4, 2021

La aparición de The Cebrit

Pero, como un milagro paterno, justo cuando estaban cambiando a su pequeña la pijama, el peluche de The Cebrit apareció atorado en una de las mangas de la prenda para dormir, haciendo que la niña casi ni se enterara del drama que sus padres habían pasado por buscar al peluche de cebra.

La historia de The Cebrit se hizo viral en Twitter con mas de 51 mil 400 me gusta y poco más de 10 mil 900 Retweets, en donde muchos comparten la misma experiencia que Iván pues aseguran que han vivido un episodio similar con sus hijos al momento de que alguno de sus juguetes favoritos desaparecen.