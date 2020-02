Un tuitero publicó fotos de la maqueta, que además de convertirse en memes, hizo que una zapatería decidiera premiar la creatividad del niño

Típico que despiertas a tus hijos para ir a la escuela y cuando les preguntas si ya están listos para el nuevo día de clases, uno te sale con la puntada de que debe llevar una maqueta “para hoy mismo”.

Eso parece haber sucedido con un niño de Tamaulipas, quien ante la emergencia, explotó su lado más creativo e improvisador para cumplir con el trabajo escolar, cuyas fotos en redes sociales le han valido memes y regalos de una importante zapatería.

Tuitero queda asombrado con la maqueta y comparte fotos en redes

A través de su cuenta de Twitter, el usuario Armando López contó que hace unos días acudió a una escuela primaria de Altamira, donde se exponía una mini ciudad creada con maquetas hechas por varios alumnos.

Así, algunos niños elaboraron casas con papel y cartón, otros edificios habitacionales, tiendas, iglesias y hasta un Oxxo con la fachada idéntica a los establecimientos reales. Pero lo que llamó más la atención de Armando fue la zapatería.

La razón es que, mientras los demás proyectos reflejaban diferentes grados de esmero, la tienda de zapatos parecía haberle tomado a su autor, a lo mucho, cinco minutos en hacerla .

Esto, porque sólo tomó una de las cajas en las que se entrega el calzado nuevo, le agregó un letrero que decía “zapatería”, un par de puertas hechas con hojas blancas y la pegó sobre un cartón blanco al que le dibujó unos rectángulos a manera de estacionamiento.

La "zapatería" se convierte en memes

Ante tal creación, Armando decidió tomarle algunas fotos y compartirlas en redes sociales.

“La verdad ese día me pareció gracioso… obviamente no quise hacer burla de mala manera por eso no puse fotos del niño, ni su nombre...”. Armando López, Tuitero.

La opinión del tuitero parece ser compartida por cientos de internautas, quienes han retomado las fotos para hacer memes y contar experiencias similares con sus “bendiciones”.

-Ama, el viernes me pidieron una maqueta de una zapatería para una mini ciudad.

-Para Cúando?

-Para ahorita a las 8am gefita pic.twitter.com/bRLtyNVaNn — EL PADRINO (@MiPadrin0LDevil) February 26, 2020

Zapatería pide ayuda para encontrar al niño

Las imágenes se han vuelto tan virales que la propia zapatería 3 Hermanos, de quien el niño tomó la caja para hacer su maqueta, ya comenzó a buscarlo en Facebook para premiar su creatividad.

“¡SE BUSCA! Estamos buscando al dueño de esta bonita maqueta, si lo conoces contáctanos por Inbox. ¡Tenemos una gran sorpresa!”. Zapaterías 3 Hermanos.

Así lo indica una publicación del establecimiento, a quien Armando López afirma ya haberle pasado la información de cómo localizar al menor .