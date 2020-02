La asociación Amigos de Lucho se encargó de difundir una carta escrita por el menor para que cuidaran de su mascota

La historia de un niño de 12 años y su perro enterneció a cientos de usuarios en redes sociales, en una verdadera muestra de amor. Con la ayuda de su madre, el menor puso a su mascota en adopción porque su padre lo maltrataba.

En redes sociales se filtró la foto del perro en una caja y acompañado de una carta escrita por el niño de nombre Andrés. En el texto, el infante explica que prefiere poner en adopción a su pequeño amigo para evitar más maltratos por parte de su padre.

“Me llamo Andrés y tengo 12 años. Entre mi mami y yo decidimos dejarlo en manos de ustedes a escondidas de mi papá porque pensaba venderlo. Pero lo maltrata y lo patea, una vez lo pateó tan duro que le lastimó su colita . Espero puedan ayudarlo y lo cuiden. Le dejé un peluche para que no me olvide”.

La asociación Amigos de Lucho, que se encarga de rescatar perros en situación de calle, compartió la historia que desató todo tipo de comentarios. Los informes indican que el cachorro sería llevado a una revisión médica, ya que presentaba lesiones de importancia.