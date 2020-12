La mujer perdió la memoria luego de que un objeto pesado le cayera en la cabeza

Laura Faganello, una mujer residente de Canadá, se casó con su marido por segunda vez tras perder la memoria sólo nueve meses después de su boda; celebrada en 2017, cuando tenía 23 años.

En ese entonces, Laura comentó que se sentía "muy atrapada", como si le hubieran "quitado la elección" pues le era muy extraño despertar en su cama y "no tener ni idea" de quién estaba a su lado. Por supuesto que la situación también fue difícil para su marido, Brayden, quien dijo sentirse raro en su propia casa y con su propia esposa luego de que esta perdiera la memoria.

A la mujer le cayó un palo pesado en la cabeza que le provocó una lesión cerebral traumática y por consecuencia, la pérdida de la memoria, de modo que no recordaba el día de su boda ni, tampoco a Brayden. Lo que ocurrió los dos siguientes fue que vivieron como roomies compartiendo hasta el mismo cuarto.

"Fue desgarrador, reíamos y disfrutábamos juntos pero ella no sabía quién era yo y se asustaba si me acercaba" Brayden, el esposo.

Y claro que no se tocaban, pues Faganello se asustaba incluso cuando su marido le deseaba los buenos días o le decía "te amo". Sin embargo, este no se dio por vencido y optó por seguir la trama de la película "The Vow" ("Todos los días de mi vida" en español), ya que estaban atravesando la misma situación: una mujer pierde la memoria y su esposo intenta reconquistarla.

"Se convirtió en alguien que no podía dejar ir", contó Laura tras perder la memoria

Así que todos los días Brayden le escribía a Laura notas de amor y, finalmente, el esfuerzo dio sus frutos. Ella le dijo un día que no podía estar en un matrimonio que no recordaba y que quería conocerlo de nuevo. Entonces, tuvieron una cita romántica , como si fuera la primera vez, y al poco rato ya estaban coqueteando.

Para 2019 él le propuso matrimonio por segunda vez y la mujer contestó que sí, aun cuando no recuperara la memoria. "Ambos sabíamos que debíamos volver a casarnos. Él se convirtió en alguien que no podía imaginar dejar ir", contó Laura Faganello.