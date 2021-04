Una joven recién graduada en Administración de Empresas acudió hasta el trabajo de su padre, quien es bolero, para agradecerle por su esfuerzo

México.- El video de una mujer recién graduada en Administración de Empresas está dando la vuelta al mundo. Con la toga de graduación de la universidad, la joven, comienza a mostrar unos carteles con mensajes como: “Este logro es de los dos, ¡lo logramos papá!”.

Con el apoyo de su asesor de tesis y de otra persona, la recién graduada se dio cita en el trabajo de su padre para otorgarle esta conmovedora sorpresa, quien creía que su hija se avergonzaba de él por ser bolero.

“Mi papá siempre ha pensado que me avergüenza, pero gracias a él hoy me gradué. Mi mamá nos dejó por otra familia y él siempre dio la cara por mí. Nunca buscó a otra mujer porque decía que yo era la mujer de su vida. Nunca ganó mucho dinero, pero trabajaba el doble o el triple para que nunca nos faltara nada” Recién graduada

Cuando el padre descubrió que se trataba de una sorpresa para él, le pidieron tomar asiento y su hija comenzó a bolear sus zapatos. Aparentemente el video se tomó en México, pero la ubicación exacta aún no se conoce con exactitud.

“¿Recuerdas que tú me decías que yo soy la mujer de tu vida? Pues yo no sé qué va a pasar en mi destino… Si yo tenga mi familia, tenga mis hijos, pero quiero decirte que tú siempre serás el hombre de mi vida.” Recién graduada

La joven recién graduada confesó anteriormente que sí se avergonzaba de su padre por ser bolero

La joven solamente quiso agradecer todo el esfuerzo de su padre, pues, aunque ella misma confesó que sí se avergonzó del empleo de bolero de su papá, hora valoraba el esfuerzo y dedicación que hizo para criarla por su parte.

A lo largo del video, la ahora graduada describe por medio de carteles impresos su pequeña historia de vida y el curso de su universidad: