"Yo era una niña pequeña que nunca pidió nada", dijo la mujer que heredó más de 7 millones de pesos

Katie Loveridge, una mujer de 27 años que cuando tenía apenas seis heredó una fortuna, asegura que desde entonces su vida se convirtió en un infierno. La residente de Kidderminster, ciudad de Inglaterra, quisiera nunca haber heredado nada.

Resulta que cuando era niña, Wilfred Lamb, un amigo de su padre con quien había desarrollado un vínculo especial, murió y le dejó una fortuna de 250 libres esterlinas ( 7 millones 273 mil 487 pesos mexicanos ). Sin embargo, antes retiró a toda su familia del testamento.

La mujer que heredó una fortuna, nada más y nada menos que más de 7 millones de pesos y una propiedad, afirma que su vida se convirtió en un infierno pues desde los seis años la ambición por el dinero que Wilfred Lamb, amigo de su padre, desató una guerra entre familias ; la de ella y la del anciano.

"Lo amaba como a un abuelo y él me amaba como a una nieta. Yo era una niña pequeña que nunca pidió nada. Sinceramente, desearía no haber heredado nada" Katie Loveridge, 27 años.

Lo que sucedió fue que empezó desde entonces una batalla judicial en el que los periodistas la han perseguido junto a toda su familia, aparecieron personas desconocidas que afirman ser amigos cercanos al muerto, exigiéndole el dinero, y tras heredar la fortuna comenzó a correr el rumor de que había abusado sexualmente de ella .

No obstante, la chica se defiende argumentando que nunca fue violada, pero desde entonces ha vivido un infierno y que esa fortuna arruinó su vida. Asimismo, dice que el anciano le pagaba sus clases de piano y la llevaba a tomar helado, pero jamás se aprovechó de ella y, todo lo contrario, tiene buenos recuerdos con él, por lo que aún visita su tumba.

"No sé lo que es una vida normal y esto me ha torturado. Esa herencia me costó una gran parte de mi vida. Me da vergüenza salir de casa porque mucha gente se me acerca pidiendo dinero. Incluso he tenido novios que me robaron dinero". Katie Loveridge, 27 años.