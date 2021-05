Una mujer en China gasta más de 3 millones de pesos en la construcción de un puente para que alumnos y profesores puedan llegar seguros a la escuela.

Todos hemos tenido problemas alguna vez para cruzar la calle de camino al trabajo o a la escuela. Más aún cuando se trata de horas donde hay mucho tráfico.

Una mujer fue la protagonista de un acto humanitario que sin duda beneficiará a todos en su comunidad.

Esta mujer gastó más de 3 millones de pesos (128 mil euros)en la construcción de un puente.

¿La razón? Para que su hijo y los compañeros de su hijo puedan cruzar la carretera de forma segura para ir a la escuela.

Los hechos ocurrieron en la provincia Henan en China. La mujer se apellida Meng, pero hasta el momento no ha querido revelar su nombre.

¿Cómo le surgió a Meng la idea de construir el puente?

Meng declaró para medios locales como fue que le surgió la idea de construir el puente.

Y todo se originó debido a que su hijo y compañeros de su hijo siempre tenían dificultades para cruzar en esa parte del camino.

Esto es porque el tramo que deben cruzar tanto alumnos como profesores para llegar a la escuela, es una carretera, por lo que no hay semáforos.

Además a la hora a la que cruzan siempre suele estar congestionado de autos. Por lo que sin un puente, la ruta se vuelve más peligrosa aún.

Y por si todo esto fuera poco, la zona suele llenarse de charcos , por lo que los pies de los peatones suelen terminar empapados.

Incluso Meng asegura que su hijo ya había presentado problemas por mojarse los pies.

"Tenía un aspecto lamentable. Los pies de mi hijo se pusieron blancos porque estaban empapados de agua." Meng.

El único objetivo de la mujer es contribuir a la seguridad

La mujer también dio a conocer que los organismos locales de la zona fueron los que se encargaron de la construcción del puente.

Sin embargo, el puente estuvo financiado al 100% por Meng.

Aunque ella asegura que no le ha contado a su hijo que fue ella quien construyó el asombroso puente. Puesto que no quiere que él alardee de eso.

La mujer explica que su único objetivo ha sido siempre contribuir a la seguridad tanto de los alumnos como de los profesores.

"Solo he hecho lo que puedo permitirme. No puedes llevarte el dinero después de la muerte y no necesito dejar demasiado dinero para mi hijo" Meng.

Además, la mujer afirma que nombrará al puente como "Puente de la sabiduría"