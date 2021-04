La tienda de alquiler demandó a una mujer por ‘malversación de propiedad rentada’ por no devolver el VHS de una película en 20 años.





En Estados Unidos, una mujer enfrenta cargos legales por un inusual delito cometido desde hace 20 años: no devolver una película en VHS a la tienda de alquiler.

Según medios locales, Caron McBride se enteró de su ‘delito’ luego de intentar tramitar su licencia de conducir y que le negaran el trámite.

Caron McBride es buscada por la policía para que devuelva el VHS

En Oklahoma, una tienda de alquiler de películas conserva el reporte de ‘no devolución’ de un VHS de ‘Sabrina, la bruja adolescente’.

De acuerdo con este reporte, la película fue rentada en 1999 por Caron McBride y nunca fue devuelta .

Luego de no recibir el material en préstamo, la empresa decidió demandar a la mujer por “malversación de propiedad alquilada”.

Caron McBride, quien actualmente vive en Texas, trató de renovar -sin éxito- su licencia de conducir. En el intento descubrió que era buscada por la policía de Oklahoma por un ‘delito grave’.

Cuando se comunicó con las autoridades del estado, estas le informaron que debía devolver la película VHS cuanto antes.

"Fui a cambiar mi licencia de conducir (...). Así que les envié un correo electrónico y me dijeron que tenía un problema en Oklahoma. Cuando llamé me contaron que era por no devolver una cinta." Caron McBride

Desde el principio, la mujer se mostró incrédula ante el supuesto delito por el que era buscada por la policía .

"Cuando la policía me lo dijo, solo reía y le pregunté si era una broma. Pero no, todo era 100% real." Caron McBride

Caron McBride niega tener la película y culpa a un viejo amigo



No obstante, la mujer afirmó a la policía de Oklahoma que ella nunca alquiló dicha película.

Haciendo un recuento por su pasado, Caron McBride recordó que, en su juventud, vivió con un hombre con hijas adolescentes fans de la serie.

Fue así que Caron McBride confirmó que ella no había sido la culpable del 'delito' por la película VHS no devuelta.

Pero, para la policía de Oklahoma, este argumento no es suficiente.

El abogado de la víctima señaló que, aunque la tienda de alquiler ya no existe, sí pueden extender una orden judicial contra la mujer para hacerla pagar una compensación de daños .

Mientras el caso se resuelve y la mujer puede librarse de los cargos legales que se le atribuyen, aun es descrita como ' delincuente ' en el estado de Oklahoma.

Con información de RT y Local 21News