Además del Covid-19, su novio le dijo más mentiras y ella siempre creyó hasta que él desapareció

Estados Unidos.- Una mujer denunció a su novio debido a que este le dijo que tenía Covid-19 y luego desapareció. ¡Amiga date cuenta!

Según el video de TikTok, cuando la policía investigó el caso, le aseguraron que él "no existía" ya que no encontraban a ningún "William James Khan".

La historia de Kathrine Verb se hizo viral rápidamente y miles de usuarios subrayaron los focos rojos que la joven residente de Estados Unidos ignoró.

La desaparición del novio que dijo tener Covid-19

William dijo a su novia que tenía Covid-19 y después desapareció. El 12 de abril dejó de contestarle mensajes y llamadas, por lo que preocupada, comenzó a investigar.

La mujer llamó a todos los hospitales de la zona y en ninguno lo encontró. Fue entonces que se acercó a la policía pero sólo para descubrir lo peor.

"Así que mi novio no sólo me 'ghosteó' fingiendo su muerte, sino que además me mintió durante dos años" Kathrine Verb.

Según las averiguaciones, no existe nadie con ese nombre, así que lo más probable es que su novio sea un estafador. Para confirmarlo, Kathrine siguió investigando.

Se metió a la app de citas donde lo conoció y notó que él se había estado conectando en los últimos días, pues tenía una doble identidad . Además, dio con su verdadero nombre.

Kathrine y su novio TikTok

Focos rojos

Kathrine Verb conoció a "William James Khan" en 2018 gracias a una app de citas cuando ambos vivían en Hawái por motivos laborales.

Él le dijo que no podía verla seguido porque su trabajo como consultor de negocios le demandaba mucho tiempo; por ende, se veían sólo una vez por semana.

Los novios se frecuentaban en un hotel porque él había expresado que su compañero de piso vivía con su hija pequeña y no quería que esta los escuchara.

"Pensé que iba a casarme con él, tener hijos y pasar el resto de nuestras vidas juntos" Kathrine Verb.

Tan sólo una semana después de formalizar su noviazgo, el hombre argumentó que su mamá tenía cáncer y debía mudarse con ella a Nueva Jersey para ayudarla.

En consecuencia, los novios se veían únicamente una vez al mes y cuando la mujer le pedía conocer a su familia, él ponía de pretexto el delicado estado de su madre.

"Era muy amable, considerado y tolerante" Kathrine Verb.

A principios del 2019 hablaron de la posibilidad de vivir juntos, tener hijos y casarse, pero al poco tiempo Will comenzó a estar más distante.