La mujer no podía reunirse con sus vecinos para celebrar su cumpleaños, pero ellos encontraron la forma de hacerla feliz.

El coronavirus ha puesto en jaque al una gran parte del mundo, pues en diversos países se han tomado medidas extremas, como declarar a la población en cuarentena, suspender todas las actividades públicas, etc. sin embargo, la vida sigue y hay que encontrar los momentos para sonreír y ayudar a los otros. Así como le pasó a una cumpleañera española.

Charo cumplió 80 años el pasado 17 de marzo, pero como todos sabemos, no podía organizar siquiera una reunión pequeña para celebrarlo. No obstante, sus vecinos no quisieron que un momento tan especial pasara desapercibido y decidieron festejarlo, aunque fuera con algo de distancia de por medio.

La festejada sólo tuvo que asomarse a la ventana para disfrutar de la que probablemente ha sido la fiesta más emotiva y desinteresada de su vida.

La sorpresa comenzó cuando un vecino llevó una rebanada de pastel hasta el departamento de la octogenaria que vive sola; enseguida, y al ver que su amiga estaba por demás emocionada, le pidió que se acercara a la ventana del pasillo, pues ahí estaban todos sus vecinos esperándola para cantarle el “Feliz Cumpleaños”, una canción equivalente a Las mañanitas que entonamos en México durante los cumpleaños.

La mujer, que a causa de su avanzada edad no puede moverse muy rápido, avanza a la ventana y al escuchar a sus vecinos y amigos cantar, no puede contenerse y comienza a llorar de la emoción.

Por cuestiones de sanidad, el vecino que le llevó el pastel a Charo y grabó el momento feliz, no podía acercarse demasiado a la cumpleañera y no grabó lo que sucedía al otro lado de la ventana, pero el sonido deja imaginar que había decenas de personas cantando para la mujer.

Entre las voces que entonan "¡cumpleaños feliz te deseamos todos, cumpleaños feliz" se escuchan unas que gritan mas que otras, pero todas suenan entusiasmadas.

El tierno video fue publicado en Twitter y rápidamente se hizo viral y se llenó de comentarios positivos de miles de personas que agradecieron el gesto que los habitantes del condominio tuvieron con la mujer.