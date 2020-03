Su muerte ocurrió 2 semanas después de publicar que los medios no deberían "generar histeria colectiva".

Landon Spradlin, un pastor de Concord, pueblo de Estados Unidos (EU), murió luego de infectarse de coronavirus dos semanas después de postear en su cuenta de Facebook que los medios de comunicación estaban haciendo más daño que bien, esparciendo el pánico con una "histeria colectiva".

Muere pastor de coronavirus. Tomada de Facebook.

Tras ese anuncio, salió de casa en un viaje como misionero, pero en el transcurso enfermó y fue conducido a un hospital de Carolina del Norte en un estado realmente crítico. Como no mejoraba, los médicos lo conectaron a un respirador.

Pastor dice que el Covid-19 es "histeria colectiva"; se infecta y muere

Finalmente, el hombre de 66 años perdió la batalla contra el Covid-19 el pasado miércoles 25 de marzo, sin la posibilidad de despedirse de su familia debido a las restricciones sanitarias de la clínica.

"Les dije a los médicos que no había visto a mi papá en casi seis semanas y que por favor me dejaran entrar, pero me contestaron que bajo cualquier otra circunstancia que lo harían, pero ahora no, pues aún es un territorio desconocido para todos", comentó Judah Strickland, hija del fallecido a WSLS.

Landon Spradlin era un pastor cristiano y un músico destacado. Sus hijos lo recuerdan como un hombre de familia devoto y una persona espiritualmente guiada, por eso es planean seguir con su legado, pues según dice, su padre era una leyenda.