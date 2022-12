México perdió en Qatar, pero la belleza de Kevin Álvarez ya ganó en los corazones de la afición con estos memes que ya inundan las redes sociales.

Tras la eliminación de México en Qatar 2022, hubo muchos usuarios que arremetieron en contra de los jugadores por su actuación en los partidos de la selección. Sin embargo, hubo un jugador que se logró ganar el corazón de la afición.

Se trata nada más y nada menos de Kevin Álvarez de 23 años de edad, es actual lateral derecho del Club de Futbol Pachuca y ha logrado robarse los corazones de la afición.

Kevin Álvarez (@kevinalvarez_c / Instagram)

México fue eliminado de Qatar 2022, pero Kevin Álvarez conquistó el corazón de la afición

Tras convertirse en campeón con el Pachuca, Kevin Álvarez se incorporó a la Selección de México con la intención de lograr un gran papel en el Mundial de Futbol de Qatar 2022.

Su gran debut fue en el partido contra la Selección de Argentina, a pesar de la derrota de México, Kevin Álvarez logró destacarse no solo por su talento en la cancha sino por su belleza física.

En el partido contra Arabia Saudita, Kevin Álvarez solo pudo jugar unos minutos cuando entro en el minuto 86 en sustitución de Jorge Sánchez Ramos.

Aunque en esta ocasión Kevin Álvarez no pudo ayudar a México para que pudiera continuar en el Mundial de Qatar 2022, el futbolista mexicano si sobresalió en las redes sociales con divertidos memes.

Tras confirmarse la eliminación de México en el Mundial de Qatar 2022, los jugadores recibieron varias críticas pues usuarios consideraron que no habían hecho un gran papel.

Pero a diferencia de sus compañeros, Kevin Álvarez se convirtió en tendencia, pero porque se logró ganar el corazón de los aficionados mexicanos y extranjeros y así lo demuestran estos memes.

Kevin Álvarez entre los más buscados de la Selección Mexicana

Desde su debut en el partido con Argentina, Kevin Álvarez se logró ganar el corazón de la afición y no solo por su talento en la cancha sino por su belleza física.

A pesar de la eliminación de México, Kevin Álvarez no ha dejado de ser tema de conversación en las redes sociales y es que no pasó desapercibido en ese primer partido, aunque la selección no pudo ganar.

A través de las redes sociales, usuarios no han dejado de alabar la belleza de Kevin Álvarez convirtiéndolo en uno de los nombres más buscados de la Selección Mexicana.

