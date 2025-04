Los memes de Martha Debayle no perdonan ni la muerte del Papa Francisco, el “abuelito de sus hijas”.

Tras confirmarse la muerte del Papa Francisco a los 88 años de edad, ocurrida el 21 de abril, las redes sociales reaccionaron.

Incluso, los usuarios recordaron las polémicas declaraciones de la presentadora Martha Debayle, de 57 años de edad.

Las redes sociales han comenzado a compartir memes de Martha Debayle ahora con la muerte del Papa Francisco.

Fue el pasado 8 de septiembre del 2022, con la muerte de la Reina Isabel II, que Martha Debayle se viralizó y desató críticas.

Durante un programa de radio, Martha Debayle se mostró conmovida con la partida de la reina haciendo esta polémicas declaraciones:

“Pero yo siento que para todos los que crecimos viendo a la Reina Isabel... mi hija me habló ahorita llorando, porque ella decía que era su abuelita. Pero es muy conmovedor, porque es una figura histórica, una figura que vivimos en nuestro tiempo. Fue una de las reinas más importantes de todos los tiempos y... Pues hoy ya no está. Ahora sí que para todos los ingleses que escuchan este programa, donde quiera que estén, les mandamos nuestro más sentido pésame. God save the Queen.”

Martha Debayle