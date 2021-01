El esposo ocultó deliberadamente que tiene SIDA y no lo informó hasta que el compromiso se concretó

Un matrimonio ha sido anulado porque el esposo ocultó a su pareja tener SIDA. La decisión del tribunal del distrito de Minhang, en China, favoreció a la víctima, quien acusó a su expareja de engañarla deliberadamente y no informarle sobre su enfermedad hasta después de celebrado el compromiso.

Esta es la primera vez que se aplican las nuevas reglas del Código Civil chino, que aprueban la anulación de matrimonios si uno de los cónyuges padece de una enfermedad grave y no informa a su pareja acerca de su condición antes de casarse, cosa que la antigua Ley de Matrimonio no permitía debido a que no incluía al SIDA dentro de la lista de padecimientos.

Ocultó tener SIDA hasta que su pareja se embarazó

Dicha legislación fue adoptada en el 13° Congreso Nacional del Pueblo, en mayo del 2019, y entró en vigor el 1 de enero de este 2021 . En este caso, dado que quedó demostrado que Jiang ocultó su condición médica y la nueva ley ya estaba vigente, el pasado 4 de enero las autoridades fallaron a favor de la mujer, identificada por su apellido Li.

Lo que ocurrió es que tras ser presentados por un amigo en común, enamorarse, casarse y mudarse juntos, Li descubrió que estaba embarazada y fue sólo entonces cuando el esposo le confesó que " había sido VIH positivo durante varios años y que estaba tomando medicamentos para controlar su enfermedad".

Asimismo, le dijo que gracias al tratamiento ni ella ni su bebé corrían riesgo de contagiarse, pero Li, aunque no contrajo la enfermedad, decidió interrumpir su embarazo y solicitó la anulación del matrimonio. En consecuencia, el tribual la apoyó y la resolución ahora es histórica al convertirse en tendencia en redes sociales como Weibo, una de las más populares del país asiático.

Pos su parte, los internautas recalcaron la importancia de que las parejas se sometan a controles médicos prematrimoniales, lo que era requisito indispensable en China hasta el 2003, cuando dejó de ser legal. No obstante, en 2018 más del 61 por ciento de las parejas chinas se sometieron a un examen médico antes de casarse.