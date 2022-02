Cuidador que fue descubierto masturbando un delfín genera polémica (VIDEO)

El pasado 14 de marzo se compartió un video en YouTube de un cuidador del delfinario de la localidad de Hardewijk, en Holanda, masturbando a un delfín, que posteriormente generó polémica, pues organizaciones contra el maltrato animal denunciaron el hecho.

Sin embargo, ante la sorpresa de muchos medios de comunicación y activistas a favor de los derechos animales, la fiscalía holandesa no castigará al hombre, ya que la masturbación forma parte del programa de cría de delfines y se realiza con frecuencia para aliviar el estrés del animal.

El clip muestra como el varón toma el miembro del cetáceo y lo sacude fuertemente en varias ocasiones. Lo que para muchos implicó una falta de respeto.

No obstante, el empleado declaró que este acto evita que los delfines tengan relaciones incestuosas entre ellos, pues no sería el espectáculo más adecuado para los visitantes... Como si el sexo no se tratara de algo normal entre todas las especies.

Pero las asociaciones acusaron también las pésimas condiciones en las que viven los animales de ese delfinario; están parte del día encerrados en un tanque de apenas tres metros de largo. A lo que el centro se defendió diciendo que no es así, pues los delfines pasan la mayor parte del tiempo en la piscina principal.

Por su parte, el fiscal declaró:

“El acto sexual practicado con el delfín forma parte del entrenamiento para que sepa expulsar esperma, como parte del programa de crianza. El hecho fue llevado a cabo por un científico en el contexto de una investigación científica que se enmarca en la crianza de los delfines”.

Con información de Yahoo.