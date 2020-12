La mamá de Burbuja se murió, y de a poco se fueron muriendo los otros gatitos. Conseguí que después de un mes me la trajeran. La veterinaria me dijo que difícilmente pasaría la noche. Lleva 4 meses en esta casa y me tiene enloquecida. pic.twitter.com/MjHn2MWLDd

— Kirén Miret (@kmiret) August 29, 2020