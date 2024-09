La CDMX está experimentando el furor por los conciertos del Festival Arre 2024, al grado que muchos negocios no abrirán en el fin de semana del 7 y 8 de septiembre.

No, no es una broma. Los mismos dueños de los negocios están avisando a sus clientes que no abrirán el fin de semana por el concierto del Festival Arre 2024.

Pero ojo, no es porque el evento cause problemas de logística en los establecimientos por posibles cierres de calles o poca afluencia de personas.

Lo que sucede es que los responsables y quienes atienden en los distintos locales se van a ir de fiesta al evento en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Festival Arre 2024 (@Festival Arre / Facebook )

Negocios no abrirán en CDMX porque dueños se van al Festival Arre 2024

Muchas personas en la CDMX están reportando que sus tiendas de confianza no abrirán el fin de semana del 7 y 8 de septiembre, porque los dueños se van al Festival Arre 2024.

En las fotos que se están compartiendo en internet, podemos ver que establecimientos de todo tipo cerrarán por el Festival Arre 2024.

Desde misceláneas, vinaterías, verdulerías e incluso tiendas de regalos; todos cerrarán por culpa del evento de música regional mexicana.

Lo que indica que el festival será todo un éxito; aunque los clientes habituales de estos negocios tendrán que buscar alternativas en este fin de semana.

Tiendas cierran por el Festival Arre 2024 (Especial)

El Festival Arre 2024 en CDMX iniciará desde mediodía

La razón por la que los negocios ni siquiera intentarán abrir el fin de semana, se debe a que el Festival Arre 2024 inicia desde mediodía.

Si bien las primeras bandas del Festival Arre 2024 comienzan a tocar alrededor de las 3:00 PM, la apertura de puertas será alrededor de las 12:00 PM y la 1:00 PM.

Quien quiera ir al evento y ver a todos sus intérpretes favoritos, deberá de estar prácticamente todo el día en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

No vale la pena abrir una tienda durante una o dos horas, si después estará cerrada el resto de la tarde por el Festival Arre 2024.