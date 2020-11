La maestra de teatro rompió en llanto porque sus alumnos no se han presentado desde agosto

Frances Sánchez, maestra de Teatro en Puerto Rico, lloró en video ante el desinterés de sus alumnos, muchos de los cuales no se han presentado a las clases en línea dese agosto de este 2020 porque, acusa la profesora, no les interesa aprender.

"Tengo jóvenes a los que no les importa aprender . No les importa hacer nada. Y perdonen que me desmorone, pero me siento agobiada, no sé qué hacer", dijo la maestra que ha tenido que dar clases a distancia debido a la actual pandemia de coronavirus.

No es por el coranavirus, es porque no les interesa, dice

En el video que ya cuenta con más de medio millón de reproducciones en Facebook, expresa que la educación online no es el problema, sino que esto solamente reflejó una problemática social que lleva fácil más de 4 años, pues a esta generación no le interesa aprender. Así lo afirma en la publicación, explicando que en sus 18 años en el sistema educativo, nunca había visto tanto desinteré s :

"Me duele que esta generación sea la que gobierne cuando yo tenga mi retiro" Frances Sánchez, maestra de Teatro.

"Me da mucha pena con los maestros que llevan 28, 29, 30 años porque ellos, que han podido ver las diferentes generaciones, deben estar abrumados. Aquí hay estudiantes que nunca se han conectado, se esconden en la situación y nosotros tenemos que ser considerados pero dónde queda la responsabilidad de cada uno", dijo.

Por lo mismo, la maestra señala que el Gobierno necesita ponerse a trabajar en esta situación social, pues ella teme convertirse en aquellos que tanto le molestó cuando era alumna, que es volverse como los profesores que les da lo mismo si el estudiante aprende o no. Esto, porque ahora los maestros están obligados a pasar a los pupilos condicionalmente.