Una loba gris fue hallada muerta luego de recorrer 13 mil kilómetros en busca de un compañero o manada.

Una loba gris en peligro de extinción camina 13 mil kilómetros en busca de pareja y muere. Ok, no es lo ideal para este San Valentín, pero sí el ejemplo perfecto para cuando tienes una hambre voraz de novio o novia. Lo mismo el final de El amor en los tiempos del cólera y si no lo has leído, te recomendamos que investigues por qué la referencia.

El caso es que el cadáver del animal fue hallado el pasado 5 de febrero gracias a un chip que llevaba insertado, aunque las causas de su muerte aún no son claras. Lo que sí se sabe es que murió buscando el amor , pues desde el 23 de enero del 2018 abandonó a su manada para ir tras un compañero o bien, una nueva "familia".

Loba recorre 13 mil kilómetros en busca del amor

Al menos así lo afirma el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, Estados Unidos, según el cual el mamífero tenía cuatro años y pertenecía a la manada del río Rogue, misma que dejó con la idea de salir a aparearse. En su aventura caminó a lo largo de seis condados en un aproximado de 21 kilómetros por día y fue en diciembre del 2019 que se dio a conocer su historia.

"Se están investigando las circunstancias que rodean su muerte pero es realmente tráfico. Ni en sus peores momentos, ni el clima frío la detuvo" Amaroq Weiss, bióloga.

No obstante, su fallecimiento hoy representa un trágico final que además retrasa la recuperación del lobo en California. De acuerdo con la bióloga Amaroq Weiss, sólo se conocen otros siete lobos en el estado, ya que en el siglo XIX los estadounidenses exterminaron la especie 'Canis lupus' mediante un programa patrocinado por Washington para favorecer a la industria ganadera.

Actualmente, los lobos grises están protegidos por leyes estatales y federales debido al riesgo de extinción. Es ilegal capturar, disparar, herir o matar lobos grises, con sanciones federales de hasta un año en prisión y una multa de 100 mil dólares (un millón 867 mil 510 pesos).