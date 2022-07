Un joven quedó perdidamente enamorado del limpiaparabrisas que ‘le rogó’, y hasta le dio “50 pesotes” por tratarlo como le gusta.

La inesperada historia de amor fue compartida como video en TikTok, ganándose una larga lista de comentarios que se ríen de la épica situación.

Los hechos ocurrieron en Veracruz, en un cruce de la carretera a Xalapa donde trabaja Jesús como limpiaparabrisas.

Se enamora de limpiaparabrisas que ‘le rogó’: “ay, me encantas”

Israel Rodríguez no se resistió a los ruegos de un limpiaparabrisas que se encontró en calles de Veracruz.

En un video de TikTok, el joven confesó que se enamoró del limpiaparabrisas y hasta “50 pesotes” le pagó por sus servicios .

Se enamora de limpiaparabrisas en Veracruz (@debrayeisra / TikTok)

La historia de amor tuvo un mal inicio, pues Israel Rodríguez se enojó e insultó al limpiaparabrisas porque lo contradijo.

No obstante, su actitud cambió cuando se dio cuenta que el limpiaparabrisas se portó “como le gusta”.

“Ay, me rogó (...) con lo que me encula que me rueguen. Me acaban de enamorar”, dijo en tono coqueto.

Se enamora de limpiaparabrisas en Veracruz (@debrayeisra / TikTok)

Bien dicen que del odio al amor hay solo un paso , y vaya que este limpiaparabrisas fue testigo de ello.

Aunque 5 segundos antes estaba recibiendo insultos, el limpiaparabrisas de pronto se convirtió en el ‘crush’ del automovilista.

“Me encanta que me rueguen, me fascina que me supliquen”, continuó diciendo el joven.

Se enamora de limpiaparabrisas en Veracruz (@debrayeisra / TikTok)

Jesús, nombre del limpiaparabrisas, no hizo más que sonreírle al joven que le coqueteaba.

Y recibió con mucho gusto el billete de 50 pesos que le pagó .

“Te voy a dar 50 pesotes porque me insiste. Me encanta que me rueguen, me enamoras”, insistió Israel Rodríguez al limpiaparabrisas.

El video de la historia de amor entre Israel y el limpiaparabrisas, ganó 6 mil ‘me gusta’ y otras miles de vistas en TikTok.

Además, se llenó de comentarios de internautas que ríen a carcajadas por el final inesperado para el limpiaparabrisas.

“Y de pronto un día de suerte, se me hizo conocerte”; “La vida te da sorpresas...”; “Una bañadita y a la casita”, escribieron.