Los pobladores se sorprendieron al ver a un león descansando sobre el tejado de una casa

Un león fue captado sobre el tejado de una casa ubicada en el pueblo de Kózino, Rusia, el pasado 26 de marzo de este 2021. El video del momento en que los residentes avistan al carnívoro ya se ha hecho viral en YouTube.

En él se observa el león reposar tranquilamente sobre el tejado, e incluso disfrutar del paisaje y mirar detenidamente a la cámara cuando nota que alguien lo observa atentamente. No obstante, permanece tranquilo y nunca se inmuta.

¿Qué hacía un león sobre el tejado?

Autoridades de Moscú, Rusia, informaron que el león captado sobre el tejado de una casa es en realidad parte de un criadero, por lo que no es violento. Sin embargo, aquella tarde el mamífero s alió de su recinto a tomar el aire . Así, casual.

"Aquí se encuentra un criadero, la leona no huyó" Dueña de la casa.

La policía también explicó que aunque el avistamiento del león sobre el tejado causó pánico en el vecindario, la realidad es que no pasó nada malo y no hubo necesidad de amonestar a nadie porque no hubo ningún herido y la leona, hembra realmente, no salió de la propiedad en ningún momento.

León desnutrido y enfermo muere en zoológico de Sudán

La mañana del pasado lunes 20 de enero del 2020, un león africano que se encontraba desnutrido y enfermo en zoológico de Sudán, murió. Además de este, se encontraron otros 4 felinos más en pésimas condiciones.

Un funcionario del parque Al Qureshi, en Jartum, dijo a AFP que el león muerto se trataba de una hembra, que era alimentada mediante sonda y perfusión debido a que en el parque Al Qureshi los animales sufren por la falta de alimentos y medicinas: "Están desnutridos y enfermos", comentó Issameddin Hajjar.