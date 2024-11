¿La que me goofy? Te compartimos les mejores memes y el significado de la expresión más usada en TikTok y más.

Si has interactuado en estas últimas semanas en redes como TikTok, lo más seguro es que hayas encontrado el término “La que me goofy”.

Decenas de publicaciones, videos y memes se han generado con esta expresión viral.

En caso de que no conozcas a qué se refiere La que me goofy, acá te explicamos qué significa.

¿Cuál es el significado de La que me goofy, la expresión más usada en TikTok y más?

En realidad, es bastante sencillo comprender el significado del término La que me goofy que se usa en TikTok y demás redes sociales.

Se trata de un juego de palabras que los internautas usan para decir “La que me gusta”.

Normalmente, ese término está acompañado de un meme en donde los usuarios hablan de una intención amorosa, sin embargo, ese objetivo sentimental es inalcanzable.

Los memes de La que me goofy suelen presentarse con humor y con otra expresión como “Yoni Bravo”o “Joan Sebastian”, “Pa Mickey Mouse”.

Que en pocas palabras se traduciría como “La que me gusta / Yo” para hacer el comparativo con una persona que parece inaccesible.

Cabe señalar que además de La que me goofy, también hay otras expresiones como “Me goofy” (Me gusta), “Estás como me goofy” (Estás como me gustan).

La que me goofy, expresión más usada en TikTok desata memes en redes sociales

Las redes sociales como TikTok, se han llenado de oleada de memes con la expresión La que me goofy.

Muchos usuarios se toman con humor el término y aprovechan su creatividad para memes que generan diversas interacciones. Aquí las publicaciones más virales.

La que me goofy: Memes y significado de la expresión más usada en TikTok y más (Especial)

Los usuarios en TikTok y redes sociales también juegan con el meme de La que me goofy para hablar no solo de intereses amorosos inalcanzables, sino también de autos.

Prueba de ello es este meme que dice El que me goofy (El que me gusta) / Para el que me Alka-Seltzer (Para el que me alcanza)

Otra versión que existe de la expresión viral de TikTok es una deportiva sobre trofeos que se anhelan pero que no se pueden conseguir.