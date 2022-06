A través de TikTok, una joven de Colombia compartió un video donde muestra que su familia la corrió de su casa luego de irse de vacaciones con su novio.

De hecho, cuando regresó tenían sus cosas en bolsas de basura. Fue la usuaria @camila.cruzf, quien publicó su triste historia en TikTok. En su post se puede escuchar que menciona:

“Yo bien tranquila en la playa con mi novio. Llego a mi casa y me tienen toda la ropa en bolsas de basura. “P*ta madre, me echaron, ahora no sé pa’ dónde me voy.”

El clip de la chica viene acompañado del ya clásico audio: “ojalá, me lleve, el diablo...”, el cual sirve para describir las tragedias de los usuarios de TikTok.

Se va de vacaciones con su novio; regresa y descubre que la corrieron de su casa (@camila.cruzf / TikTok )

De igual manera, el TikTok de Camila Cruz mostraba la foto con su novio en una idílica playa y la reacción posterior de sorpresa al darse cuenta que en su casa la corrieron.

En la descripción de su publicación, la joven que encontró sus cosas envueltas en bolsas de basura preguntó, en broma, si todavía la aceptaban en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Una organización que recibe a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad o con problemas familiares. Un total de 9 millones de personas han visto este video.

Además, 603 900 personas han indicado que les gusta el TikTok y 5891 lo han comentado.

Regresa de vacacionar con su novio y descubre que echaron de su casa; genera diversas reacciones en TikTok

La historia en TikTok de la joven que fue corrida de su casa y encontró su ropa en bolsas de basura, luego de irse a la playa con su novio, tuvo varios comentarios.

Los internautas aprovecharon la caja de comentarios para expresar su opinión respecto al tema. Algunos se rieron de la situación de la chica e incluso ofrecieron alojarla.

Otros no dejaron pasar la oportunidad para escribir sobre el control, a veces excesivo que tienen los padres sobre los hijos a la hora de los permisos.

Reacciones a la joven que corrieron de su casa por irse a la playa con su novio (@camila.cruzf / TikTok )

“Ahí es cuando notas que los padres no quieren procurar tu seguridad si no procurar tener control sobre ti”.

“¿No te dejan salir con tu novio para “cuidarte” pero te dejan sin hogar? No sé cómo hay quien lo está justificando en los comentarios eso no es amor”.

Son tan solo algunos de los comentarios que cuestionaron la acción de los padres de la chica que descubrió sus cosas en bolsas de basura.