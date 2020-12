Imagínate vivir en Suiza y perderte a un grupo de jóvenes evitando ser detenidos con unas rimas

En Twitter se ha viralizado un video que muestra el momento en que un grupo de cuatro jóvenes residentes de Tlaxcala evitan ser detenidos por agentes de la policía municipal con un rap en donde expresan qué hacían antes de que los oficiales llegaran y un poco sobre su situación personal, familiar y financiera.

Al parecer, un elemento del Grupo de Operaciones Especiales (GOPES) de Tlaxcala les había retirado sus identificaciones, dándoles la oportunidad de hacerlo cambiar de opinión si le demostraban que sabían rimar. Y así fue que los jóvenes, recargados en la pared, comenzaron a improvisar sobre la curiosa escena.

El primero cantó acerca de su historia de vida y la razón por la que estaban en la calle realizando improvisaciones (filmaban un video para YouTube), e incluso habló de los patrullajes que realiza el cuerpo policiaco para mantener la seguridad en la zona. Posteriormente, otros entran para expresar que rapean para ganarse el pan de la mesa.

Y finalmente, otro contó que ha vivido en la calle desde hace muchos años por problemas familiares, pero que no parará hasta cumplir uno de sus sueños, así como poner en alto el estado de Tlaxcala. En consecuencia, el policía les regresó sus credenciale s e incluso les hizo un gesto de aprobación.

"El compita me da un 'like' porque sabe que me la rifo para improvisar , le doy gracias porque no me llevan en la caja", dice uno de los jóvenes que inició con el rap mientras los agentes regresen a la patrulla para continuar con su recorrido por otras calles.

La forma ingeniosa y creativa con la que estos jóvenes enfrentaron a la policía de Tlaxcala causó admiración entre los usuarios de redes, quienes los llenaron de halagos en los comentarios: "En pocos minutos hicieron pensar y cuestionarse más a esos policías que en cualquiera de sus capacitaciones o evaluaciones" y "Esto es lo más chingón que veremos en mucho tiempo", escribieron.