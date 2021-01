La joven dijo que prefiere perder su cabello que a su abuelo a causa del Covid-19, por lo que decidió venderlo para comprarle un tanque de oxígeno

Ana Paola Romero es la joven que vendió su cabello para comprar el tanque de oxígeno de su abuelo enfermo de coronavirus, uno de los nueve integrantes de su familia que resultaron contagiados . Su historia se hizo viral gracias a un video compartido en redes sociales.

La adolescente de 16 años que desde hace dos meses vive en Toluca, Estado de México, admite que aunque ama llevar el cabello largo, prefirió perder su melena, que a su abuelito. El señor tiene 68 años y su oxigenación bajó a 40 cuando los médicos le advirtieron que esta no podía pasar de 90.

"Teníamos que conseguir oxígeno, veía a los adultos de mi familia preocupados porque está caro, todos estaban juntando el dinero. Entonces yo le pregunté a mi hermana si me tomaba una foto para subirla al Facebook y vender mi cabello", cuenta Ana Paola.

Y entonces, sucedió la magia de las redes sociales: le pagaron 2 mil 500 pesos y ese dinero se lo dio a su tía para los gastos de su abuelo, quien trabaja en un taller mecánico. Pero eso no fue todo, por supuesto que su caso conmovió a miles de usuarios, que lo hicieron tan viral y lo llevaron hasta la televisión.

Su abuelito no quiere ir al hospital para no quedarse solo



Gracias a eso ahora sabemos que el cilindro del oxígeno se terminó en dos horas y ahora necesitan un concentrador de oxígeno y un tanque con mayor capacidad debido a que la situación de su abuelito es delicada ya que tiene diabetes , pero no quiere ir al hospital.