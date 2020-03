Sus padres bailan con la música que él toca para ellos, arriesgando su salud.

El amor traspasa fronteras, incluso las de la salud. Un conmovedor video muestra el momento en que un joven toca el acordeón frente a la ventana de sus padres, para animarlos durante la temporada de cuarentena en Chile, que busca frenar el contagio comunitario de coronavirus Covid-19.

Sus padres bailan con la música. Captura de video.

Y precisamente por este motivo es que clip causó controversia en Twitter, pues según comentan los internautas, Gonzalo Acuña no debería salir a la calle, a menos que fuera para cuestiones esenciales como llevare comida a sus papás.

A falta de abrazos, toca el acordeón frente a la ventana de sus padres

No obstante, se dio a conocer que el joven acude todos los días a la puerta de la casa, ubicada en la ciudad de Hualpén, para tocar el instrumento y generar la música con la que ambos adultos mayores comienzan a bailar con una mezcla de ternura y pasión.

Esta es su forma de cerca de ellos y de acuerdo con la opinión de un tuitero, lo seguirá haciendo ya que sus padres son enfermos crónicos, así que Gonzalo no piensa perderse ni un sólo día de su presencia, aún si no puede ingresar a la vivienda para no contagiarlos.

Un chileno toca el acordeón frente a la ventana de sus padres para animarlos en la cuarentena por el #coronavirus

👉 https://t.co/eNvBJ3V9xZ pic.twitter.com/zKEkQH7hSx — RT en Español (@ActualidadRT) March 27, 2020

"Tengo unos papás lindos. Son personas buenas, cariñosas", mencionó en una entrevista donde también destacó que fue un vecino quien lo grabó inesperadamente. "Hay que querer a los viejitos, ir a verlos, acompañarlos", finalizó.

Cabe destacar que en el clip el joven aparece con cubrebocas y en una calle que luce sola. Asimismo, Acuña también comentó que siempre carga su gel antibacterial y que cuando camino lo hace distanciado de cualquier persona con la que podría cruzarse, para así evitar ser el portador del coronavirus Covid-19.