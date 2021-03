Joven reclama que no le quieren respetar precio de un chaleco; la apodan ‘Lady Profeco’

En un video difundido en redes sociales, una joven reclama que no le respetaron el precio de un chaleco vendido en Zara

Gracias a las redes sociales, en México, se ha vuelto frecuente que las personas sean apodadas como ‘Lord’ o ‘Lady’ debido a su actitud déspota y prepotente hacia otras personas o grupo social al que consideran inferiores.

Recientemente, una joven que critica la tienda de Zara debido a que no le respetaron el precio de unas prendas de ropa, fue nombrada en redes sociales como ‘Lady Profeco’. La mujer explica que quiso comprar un chaleco en 19.95, pero cuando se encontraba pagando, se dio cuenta que tenía etiquetado el precio en euros y no en pesos.

Aunque el precio del chaleco costaba 19.95 euros, la joven quería pagar 19.95 pesos

Al notar que el chaleco no tenía su etiqueta en pesos, le pidió a un trabajador que le respetara el precio de 19.95; sin embargo, el empleado le explicó que muchas veces los clientes cambian las etiquetas de las prendas y no podía venderle el chaleco a ese costo.

Debido a esto, la joven mujer le dijo al trabajador que iba a acudir a PROFECO porque la Ley Federal de Protección al consumidor en el artículo 27 dice que tienes que respetar el precio exhibido. También comentó que había una bolsa que no tenía precio, por lo que, para ella, este artículo era gratis.

La joven también se quejó de le quería cobrar el precio real del chaleco que era de casi 600 pesos

Aunque el trabajador le explicó que la gente cambia las etiquetas y, ante el poco personal, es difícil revisar los precios de cada una de las prendas, la joven le reclamó al empleado que ese no era su problema. “La bolsa no tiene etiqueta y el chaleco está en euros, por lo que no se me hace justo que no me quieras respetar el precio que hay aquí”, reiteró.

“Es tu trabajo, no es mi problema que no te des abasto”, dice la joven en el video. Al final, el empleado le dijo que le iba a respetar el precio en euros, el cual, al momento de hacer la conversión, tiene un valor menor a su precio original en pesos. “El precio original en pesos es de 599, pero en euros (que es de 19.95), haces la conversión y tendría un costo de 480”, explica la mujer.

Posteriormente, la joven señala que el trabajador no le respetó el precio de la conversión en euros y le cobró la cantidad original. Al final, la joven le pide a todos los usuarios que reclamen a las tiendas cuando no les quieran respetar el precio exhibido. La mujer se encontraba en una tienda de Zara de una plaza comercial llamada ‘Town Square’.

Luego de la publicación de este video, la joven fue criticada por usuarios, quienes la acusaron de ser ‘hambreada’. Además, la llamaron ‘Lady Profeco’.