La canción creada con inteligencia artificial lleva por nombre 'Rudolph, el rey bondadoso' y fue subida al canal de del youtuber Chase Holfelder

“En dos décadas habrá robots más inteligentes que los humanos”, aseguraba en noviembre de 2018 el experto en robótica Jürgen Schmidhuber. A dos años de esta declaración, el youtuber Chase Holfelder ha dado a conocer la primera canción navideña creada con inteligencia artificial (IA).

El resultado muestra que, tal vez en el área de las artes, a los robots les tome más de 20 años superar a sus creadores .

¿Cómo fue creada la primera canción navideña hecha con inteligencia artificial?

El videoclip de la canción, titulada "Rudolph, el rey bondadoso", fue subido al canal de Chase Holfelder en YouTube, donde aparece ‘Santa Claus’ presentando la pieza de la siguiente forma:

“La melodía, la progresión de acordes y la letra de esta canción navideña fueron escritas por computadoras, más específicamente, redes neuronales. ¿No es 20202 extraño? ¡Feliz Navidad y disfruten!” ‘Santa Claus’

En la descripción del video, Holfelder detalló que usó una red neuronal llamada Jukebox para generar clips de audio al estilo de "All I want for Christmas is you", de Mariah Carey y compiló los mejores bits en una canción, después se grabó cantando.

“Creo que el resultado es bastante impresionante, ¡Así que sumérgete en el mundo de la música generada por IA conmigo! E inclínate ante nuestro nuevo rey (lo conseguirás... lo prometo)”. Chase Holfelder, youtuber

¿Le gustó a los internautas la primera canción navideña hecha con inteligencia artificial?

Finalmente, el youtuber preguntó a sus seguidores, que suman más de 770 mil, si después de este experimento debería escribir más canciones con inteligencia artificial.

Muchas de las respuestas no necesariamente le vieron cualidades de músico a Holfelder y su Inteligencia Artificial, más aun porque la letra habla de sacrificios humanos, pero sí lo impulsaron a seguir experimentando para lograr algo mejor. ¿Tú qué opinas?