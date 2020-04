Audrey Ochoa se pasó por el arco del triunfo la medida más importante para evitar la propagación del virus

Usuarios de Twitter denunciaron a través de la red social que la influencer Audrey Ochoa rompió la cuarentena para viajar en avión y poder ver a su novio, pasando por alto la medida más importante para para reducir el impacto del contagio comunitario de coronavirus Covid-19: quedarse en casa .

El video original se publicó en Tik Tok , donde la chica explica que su pareja siempre le ha dado muchas sorpresas, pero ella no, así que como últimamente él le dice mucho que la extraña y que quiere estar con ella, decidió viajar hasta él. Las imágenes la muestran en el aeropuerto usando cubrebocas, después en el avión, en el Uber, y por último esperando al susodicho en su casa.

Asimismo, en su cuenta de Instagram (donde cuenta con más 514 mil seguidores) compartió varias historias al lado del chico, en donde se les puede ver comprando pan en la calle y andando en bicicleta, razón por la que los internautas no dejaron pasar la oportunidad de exhibir la irresponsabilidad de la pareja y se les fueron encima.

Chemadre yo no puedo ver a mi novio q vive como a 10 minutos de mi casa y esta chava ya viajo ylv para ver al suyo, nembre q irresponsable es la raza pic.twitter.com/IliB1IZpgi — zeus (@zeus___fs) March 31, 2020

"Yo no puedo ver a mi novio que vive como a 10 minutos de mi casa y esta chava ya viajo para ver al suyo, que irresponsable es la raza", "Me daban risa sus tik toks pero ahora esos morros quedan cancelados para mí", "Pinche gente que no aguanta una semana sin coger" y "Ella usando el cubrebocas como si le fuera a servir de algo", fueron los principales comentarios.