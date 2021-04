Josh Hader de 28 años de edad sufrió un derrame cerebral luego de tronarse el cuello.

Tronarse el cuello, los dedos o las manos es uno de los hábitos más comunes. Si eres de los que les agrada la sensación que esto proporciona, tal vez la próxima vez quieras pensarlo dos veces antes de hacerlo , es especial si lo que quieres tronarte es el cuello.

Josh Hader de 28 años de edad sufrió un terrible incidente luego de tronarse el cuello . Josh explicó que se encontraba estirándose tronándose el cuello, cuando de repente se dislocó sin darse cuenta.

Fue hasta que se paró de su asiento para ir por una bolsa de hielo cuando se percató de que no podía caminar del lado derecho, esto tras tronarse el cuello.

De inmediato fue llevado al hospital Mercy, donde el médico Vance MacCollum, quien lo atendió en cuidados intensivos, le informó a él y a sus familiares que había sufrido de un derrame cerebral.

“Cuando se tronó el cuello, se desgarró las arterias que van al hueso del cuello donde se une el cráneo y la base del cerebro” Doctor Vance MacCollum

Toma rehabilitación tras el derrame cerebral

Josh Hader había ingresado al hospital entumecido, débil, sin poder caminar y con visión doble. Hoy en día tiene que tomar rehabilitación para recuperar la movilidad tras el derrame cerebral, pero afortunadamente, aparte de eso, el accidente no le ocasionó secuelas graves.

“Actualmente puedo caminar sin una andadera o bastón, pero me canso mucho más rápido que antes. Mi equilibrio no está del todo bien pero no es terrible” Josh Hader

Además está usando un parche en el ojo debido a que el nervio óptico se le dañó con el derrame cerebral, lo que también el ocasionó algunos problemas de visión .

¿Qué pasa cuando te truenas el cuello y cuáles son los riesgos?

Cuando una persona se truena el cuello, sus articulaciones se distienden; lo que significa liberan bruscamente pequeñas burbujas de gases, eso es lo que causa el ruido. Por eso hay quienes piensan que tronarse el cuello libera la presión de la zona .

Tronarse el cuello puede tener muchos riesgos cuando se hace de forma incorrecta o muy frecuente. Cuando el cuello se truena con mucha frecuencia los ligamentos de las articulaciones pueden quedarse distendidos permanentemente.