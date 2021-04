Hombre se niega a darle su asiento a mujer embarazada en el autobús, recibe muchas críticas

Un hombre contó que le negó el asiento a una mujer embarazada en el autobús, junto con sus razones para hacerlo. Por lo que recibió muchas críticas.

Hace poco un hombre fue sumamente criticado por no querer darle su asiento a una mujer embarazada en el autobús.

El hombre explicó la situación junto con sus argumentos en la red social "Reddit", donde recibió un sin fin de críticas respecto.

De acuerdo con el hombre, el pasa todo el día de pie a causa de su trabajo y posteriormente tiene que caminar para tomar el autobús.

Razón por la cual, argumenta que siempre está muy cansado y que el tiempo que pasa en el autobús es el único que se la pasa sentado.

Al momento de publicar su narración, dijo que su familia no lo tomó de buena manera y que "casi pierden la cabeza con él". Por lo que pidió una segunda opinión.

¿Cuál fue la narración del hombre?

El hombre comienza a narrar: "Tomo el autobús hacia y desde el trabajo, y ahora mismo en el transporte público tienes que distanciarte socialmente.

Eso significa asientos limitados en el autobús. En mi trabajo, estoy literalmente de pie todo el día y trabajo turnos de 10 horas."

"Es una mierda, pero la paga es buena, así que puedo lidiar, pero después de un largo día, mis pies están adoloridos." Hombre del autobús.

El hombre continuó diciendo que el tiempo que pasa sentado en el autobús de regreso a casa, es el único que pasa sentado.

Además, tiene que caminar de 15-20 minutos más para llegar a su casa desde la parada del autobús. Lo que significa más tiempo de pie.

Entonces el hombre procede: "Así que anoche estaba en el autobús, y una mujer muy embarazada se sube.

Ella mira a su alrededor en busca de un asiento, solo para descubrir que no quedan asientos disponibles.

Soy el más cercano a ella, así que comienza a darme Los ojos suplicantes Tenía los auriculares puestos y traté de fingir que no podía verla.

Pero una vez que empezó a hablarme se volvió inevitable."

Entonces, de acuerdo con el hombre, él no fue grosero ni nada, solo le dijo que no, que había tenido un día largo y le dolían los pies, por lo que no quería renunciar a su asiento.

Así que la mujer comenzó a llorar porque se trataba de una madre soltera por lo que el hombre dijo que lo sentía, pero esa fue su elección personal.

Y el hombre continúa: "No puede esperar que otras personas se adapten a sus elecciones de vida.

Vivimos en un estado donde el control de la natalidad y los abortos son gratuitos. Así que no sé por qué esto debería ser mi problema.

No es mi culpa que ella haya decidido tener un bebé cuando no puede pagar un automóvil"

Al presenciar al escena, otro hombre en el autobús ofreció su asiento a la mujer embarazada, llamándole al hombre "punk inútil".

Mientras el otro hombre y la mujer intercambiaban lugares, el conductor del autobús tuvo que frenar de golpe por una razón que no se conoce.

Entonces la mujer embarazada y el anciano cayeron al suelo.

Acto seguido, comenzaron a gritarle al hombre y, a llamarlo de todo tipo de nombres desagradables. Pero el hombre solo miró hacia otro lado y los ignoró.

"Estaba cansado y tuve un día largo, y no sé por qué tenemos que seguir perpetuando la idea de que criar de alguna manera significa que tú tiene derecho a los asientos de la gente. Yo también estoy cansado, todos estamos cansados esta pandemia. ¿Soy el idiota?."

Hombre del autobús.

¿Cuáles fueron las opiniones de los usuarios?

La historia del hombre dividió opiniones completamente.

Hubo quienes apoyaron la postura del hombre, argumentando además, que el frenón que dio el chofer del autobús no fue culpa de él.

Mientras que por otro lado, hubo quienes desaprobaron por completo la actitud del hombre, llamándolo egoísta e ignorante.

Puesto que ceder el asiento a una mujer embarazada se trata de evitar todo riesgo que pueda atentar contra la salud de ella o la del bebé

Y tú, ¿Qué opinas al respecto?