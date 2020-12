Edwin pensó que era amor verdadero, hasta que llegó a su casa y la encontró vacía

Después de un mes de relación, el peruano Edwin Pichuga Guzmán decidió demostrarle a su novia el amor que sentía, dándole las llaves de su casa. Pero ella, junto con dos hombres más, robaron cada artículo que se encontraba dentro del casa.

Le entregó las llaves a su novia; ella le vació la casa

Edwin se encontraba en una jornada de trabajo normal, cuando recibió llamadas de sus vecinos avisándole que su novia y dos hombres más, estaban sacando todos los electrodomésticos de su casa para subirlas a una camioneta.

Los vecinos lograron tomar los datos de la camioneta y, tras informar a la policía , Edwin pudo localizar el domicilio de su novia, Lauri Gutiérrez, y recuperar algunas de sus pertenencias.

“Creí que era amor sincero. Cuando vine a mi casa me percato que la cortina no estaba, cuando entré no había nada, ni lavadora, cocina, televisor, muebles, ventilador, ni mis platos. Gracias a mis vecinos y la acción rápida de Serenazgo logré recuperar mis pertenencias antes que sean vendidas por mi expareja.” Edwin Pichuga

Lauri Gutiérrez fue detenida junto con sus familiares cómplices por la policía peruana, aunque días después fue puesta en libertad.

Las autoridades averiguaron que la mujer había llegado a Perú dos años atrás, y que, tras un mes de relación con Edwin, ella logró conocer a la perfección la rutina del hombre para planificar el robo.