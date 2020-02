Creía tener coronavirus y se suicidó por miedo a infectar a sus hijos

El hombre vivía en un país en donde no existen casos de coronavirus, pero él había visto demasiados videos en Internet.

El coronavirus cobró una vida más. Esta vez la víctima no se había contagiado del virus, pero, el pánico que sintió tras ver videos en Internet sobre la enfermedad, lo llevaron a suicidarse.

Un granjero de la India identificado como K Balakrishna, de 50 años, se habría suicidado pues estaba convencido de haber contraído coronavirus y el miedo a transmitirlo a su familia se apoderó de él hasta el punto fatal. Según informaron medios locales, el hombre tuvo síntomas de resfriado e inmediatamente buscó ayuda médica.

En el hospital local al que Balakrishna acudió, le informaron que no había rastros de coronavirus y que, debido a que no estuvo en contacto con ninguna enferma, no podía estar contagiado. Sin embargo, le confirmaron que tenía de un virus “extraño”, aunque con los días recuperaría su salud por completo.

El hombre, padre de tres hijos, no quedó conforme con la respuesta de los especialistas y al ver que su salud no mejoraba, decidió autoimponerse cuarentena dentro de una habitación a la que nadie podía acercarse, pues el lo prohibió tajantemente. Por supuesto, su familia, sus amigos y sus vecinos trataron de hacerlo entrar en razón, pero no funcionó.

El medio indio Pune Mirror informó que el martes 11 de febrero, K Balakrishna salió de su casa durante las primeras horas del día y selló la puerta de la vivienda con tablas y clavos, para luego caminar hasta la tumba de su madre; cerca de ahí, había un árbol del que se colgó para quitarse la vida .

Cuando la familia despertó, notaron que el hombre no estaba en casa, pero una vez que quisieron salir para buscarlo, se encontraron con la puerta atrancada. Los vecinos ayudaron a la familia a salir, pero era demasiado tarde, pues Balakrishna ya se había suicidado.

Con información de Pune Mirror y Telegraph.