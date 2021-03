Gui Yuna perdió una pierna a los 7 años, pero eso no le impidió lograr su sueño de ser fisicoculturista.

Las fotos y videos de una mujer fisicoculturista, con una sola pierna, han dado la vuelta al mundo. Se trata de Gui Yuna, quien, apoyada de una muleta, se luce en bikini y zapato de tacón para competir en los concursos de culturismo.

Y es que, es su determinación y personalidad positiva que la hicieron convertirse en un modelo de persona en su país de origen, China. Además, Gui Yuna reconoce que es la confianza en sí misma la que la ayuda a estar “en primera plana”.

“Tengo confianza en mí misma, tengo la valentía de subir al escenario y mostrarme ante todo el mundo”. Gui Yuna

Gui Yuna sufrió un accidente a los 7 años

Nacida en Nanning, China, fue en un accidente de automóvil en el que Gui Yuna perdió una pierna , pues a los 7 años de edad, fue atropellada, y es uno de los motivos por el que sufrió maltratos de parte de los compañeros de su escuela.

De acuerdo con la fisicoculturista, los niños de su salón de clases aprovechaban cualquier momento para patear su muleta, la cual la ayuda a apoyarse, luego de que le amputaran su pierna derecha a la altura superior del muslo, y que ella cayera al suelo.

"Me trataban de impedida o de 'gato con tres piernas’. La mayor parte del tiempo sufría insultos y a veces incluso violencia física. La primera vez que me hicieron caer lloré, pero enseguida me acostumbré y me dije: 'puedes maltratarme como quieras, pero no pasará nada porque soy valiente’”. Gui Yuna

Gui Yuna llega a los Juegos Paralímpicos

A pesar de la discriminación que vivió, Gui Yuna logró participar en los Juegos Paralímpicos de Atenas-2004 , perteneciendo al equipo chino, y pudo posicionarse en séptimo lugar en la categoría salto de longitud.

Asimismo, en el 2008 formó parte del relevo de la llama olímpica en los Juegos Paralímpicos de Pekín .

Sin embargo, las discriminaciones no pararon, ya que en 2017 varios empresarios recriminaban y daban a entender a Gui Yuna que podría perjudicar la “imagen” de alguna organización, que asegura aplicó a más de 20.

La vida de Gui Yuna no ha sido del todo fácil, pero dice estar agradecida con los retos que ha enfrentado, debido a que la han convertido en mejor persona, situación que ha sido aplaudida por muchos internautas, quienes también la felicitan por iniciarse en el fisicoculturismo.

“Mucha gente piensa que el destino no fue cariñoso conmigo, pero yo no lo creo así. Estoy agradecida por el hecho de haber conocido estas dificultades, porque gracias a ello crecí, me hice más fuerte y lo que soy hoy en día”. Gui Yuna

Con información de AFP.