Los Arctic Monkeys están en América Latina como parte de su tour 2022; aunque se presentarán en el Corona Capital en la CDMX, fue en Perú donde su fan número uno los pudo ver.

Nos referimos a la señora Celia, una agradable mujer de la tercera edad quien superó todas las adversidades para ver en vivo a los Arctic Monkeys, su banda favorita.

En un hilo de Twitter de “@itsarilu”, la nieta de Celia, contó todo lo sucedido con su abuelita antes, durante y después del concierto, al que al parecer asistió toda la familia.

Siendo una de las más grandes experiencias en los conciertos y que se ha vuelto viral en redes sociales.

Celia en el concierto de los Arctic Monkeys (@itsarilu)

Hubo problemas para que Celia ingresará al concierto de los Arctic Monkeys

Al principio parecía que las cosas no irían bien para la señora Celia en el concierto de los Arctic Monkeys, pues hubo bastante problemas para que pudiera pasar.

Su nieta señala que el lugar donde tocaron los Arctic Monkeys en Perú no era el más amigable; por lo que podemos ver en varias fotos, Celia iba en silla de ruedas, acompañada de su hija.

Todo estaba lleno de terracería y la silla de ruedas no podía moverse con libertad, además de que parece que no existían protocolos para este tipo de casos por parte de la gente del staff.

Sin embargo, al final todo se pudo resolver y con una gran ayuda, la señora Celia logró llegar a su lugar en la zona dedicada a las personas discapacitadas.

Celia en el concierto de los Arctic Monkeys (@itsarilu)

Ver a tu abuelita con el polo fue muy bonito, me alegra mucho que haya disfrutado el concierto.🥺 pic.twitter.com/cQ8UW8cJ8t — J² (@jjsh2895) November 17, 2022

Interpol y los Arctic Monkeys conquistaron a la señora Celia

Siguiendo con la historia, la señora Celia se sorprendió de que el concierto iniciara con Interpol; como no prendieron las pantallas no pudo ver nada, sin embargo de inmediato se dio cuenta que no eran los Arctic Monkeys.

Aún así, le agradó bastante la presentación de la banda de Nueva York; sin embargo, lo mejor vino después cuando salió Alex Turner y compañía.

Celia disfrutó de principio a fin a los Arctic Monkeys, sobretodo los temas de Arabella y Crying Lightnigh, su tema favorito y el de su nieta, quien también estaba en el concierto, aunque en la zona general.

Al final, nuestra fan número uno de dejó en claro que “el amor por la música no tiene edad”, además aprovechó para gritarle a Alex Turner que quería que fuera su nieto, como buena fan rockera.

Celia, la fan número uno de los Arctic Monkeys (@itsarilu)

Con información de Twitter.