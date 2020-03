Empresario da despensas a sus trabajadores para ayudarles en aislamiento por coronavirus

El joven mexicano quiso ayudar a sus empleados a atravesar el aislamiento por la pandemia de Covid-19.

Ante la crisis mundial ocasionada por la pandemia del coronavirus, muchos países han tomado medidas drásticas para detener el aumento de casos entre la población; México ha hecho lo suyo al implementar la jornada de Sana Distancia que invita a las persona a no salir de sus casas a menos que sea estrictamente necesario.

Para muchos, la idea de hacer home office y no tener que viajar en transporte público o convivir con personas desconocidas, es el panorama ideal, pero para otros no tanto, pues mucha gente vive de ingresos diarios o simplemente tiene dificultades para reunir suficientes provisiones como para no salir. De esto se dio cuenta un empresario que decidió comprar despensas para sus trabajadores.

Victor Hernandez, un empresario de 26 años residente de Ciudad Juárez, Chihuahua tomó la decisión de detener las actividades laborales a partir del próximo viernes, para que sus 10 empleados pudieran quedarse en casa sin arriesgarse a un contagio de coronavirus, pero sabiendo que esto podría traer otros problemas para ellos, quiso ayudarles comprándoles despensas.

El joven, hizo paquetes con verduras, papel higiénico, galletas, enlatados, alimento para bebé, leche, pasta de dientes, algunos productos congelados, cereal, jugos, arroz, frijol y otros artículos de primera necesidad para entregar a cada uno de los que integran su equipo de trabajo.

La historia fue compartida por Isabel, la hermana de Victor, en Facebook el pasado 18 de marzo y en el texto que acompañó a las fotos que muestran lo sucedido, se enfatizó en que, además de la despensa, los trabajadores recibirán íntegro su sueldo.

“Mi hermano decidió ir a comprar despensa para sus trabajadores, (…) es un joven empresario de 26 años que pensó en sus trabajadores e hizo despensas para sus familia” Isabel Hernández

Miles de personas han reaccionado al acto de solidaridad del joven juarense y han invitado a otros empresarios, tanto los que están al frente de pequeños negocios como los que tienen grandes compañías, a sumarse a esta clase de acciones.