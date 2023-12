El pasado 13 de diciembre comenzó el último periodo de Mercurio Retrógrado 2023, el cual terminará hasta el 2 de enero, pero muchos ya comenzaron a tener sueños raros.

Y es que a través de redes sociales, usuarios han estado revelando tener varios sueños raros, todo por culpa de Mercurio Retrógrado.

Pero ¿hay algún significado especial de tener sueños raros durante Mercurio Retrógrado? Esto es lo que sabemos.

Mercurio Retrógrado propicia tener sueños raros

En redes sociales se ha dado a conocer que muchos usuarios han estado teniendo sueños raros desde que comenzó Mercurio Retrógrado, es decir desde el pasado 13 de diciembre.

Pero en específico, estos sueños raros durante Mercurio Retrógrado son con personas a las que casi no les hablan, recién conocen o incluso con casi algo.

O incluso también los sueños que han estado manifestando durante Mercurio Retrógrado, son con personas que tuviste algún vínculo afectivo y nunca pasó nada o sentiste que quedó algo pendiente.

Al ser Mercurio el planeta de la comunicación y el que rige la mente, es “común” que los sueños raros se estén manifestando durante su retrogradación.

Mercurio Retrógrado viene para dar resolución a asuntos pendientes

Si eres uno de los que ha tenido sueños raros últimamente, especialmente con alguna persona con la que tuviste un vínculo afectivo, es probable que sea por Mercurio Retrógrado.

Pues soñar con personas con las que aún quedan cosas pendientes, es debido a que Mercurio Retrógrado ya que trae esos asuntos sin resolver.

Es por eso que se dice que durante Mercurio Retrógrado, es muy probable que regresen personas del pasado o ex parejas con los que aún no has tenido una resolución.

Es decir que los asuntos pendientes se manifiestan a través de tus sueños raros en Mercurio Retrógrado, y es porque hay que cerrar ciclos en nuestra vida.