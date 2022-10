José Carmen García Martínez, mejor conocido en TikTok como Don Carmelo García, dice ser un intermediario del Universo con el permiso de los más altos mandos astrales de inducir la lluvia.

El señor se hizo viral gracias a una entrevista compartida por el usuario Gustavo Mendoza, en donde lanza un reto a los científicos para demostrar que sólo él puede inducir la lluvia en ciertas zonas.

¿Cómo? Don Carmelo García asegura tener un permiso astral que le permite hacer llover un total de 7 veces al año , mismas en las que se abre a la posibilidad de ser estudiado.

Además, cree ser capaz de inducir lluvia en tres países colindantes como México, Estados Unidos y Canadá, pues si no las regiones no colindan, su permiso astral no se lo permite.

¿Quién es Don Carmelo García, el hombre que cree inducir la lluvia?

José Carmen García Martínez es originario de Valle de Santiago, Guanajuato, y desde 1986 ha realizado varias aplicaciones de sistemas de inducción de lluvia, aparentemente con buenos resultados.

Mejor conocido como Don Carmelo García, cuenta que es un intermediario del Universo, dictado por la energía de Moctezuma.

En redes sociales se hizo viral recientemente gracias a un video de TikTok donde afirma que por lo menos 6 de sus investigaciones son apoyadas por la Universidad Autónoma Chapingo .

“A mí me asesoran astralmente cada proyecto hasta quedar materializados. Me atrevo a retar a todos los mejores científicos a que hagamos un estudio proyecto y lo probemos” Don Carmelo García.

Es por ello que reta a los mejores científicos del planeta a hacer un proyecto en un desierto para demostrar quién sí es capaz de inducir la lluvia.

Sobre los muchos cuestionamientos que se le hacen acerca de que su método no es científico, dice que lo únicamente importante son los resultados, ya que ha demostrado ser el único capaz de hacer crecer verduras gigantes .

Al no conocer el esquema de investigación académico, Don Carmelo García ha puesto a prueba enfoques nada convencionales como el comunicarse con la energía de las plantas .

Don Carmelo García ha creado verduras gigantes

A través de métodos no científicos, Don Carmelo García ha logrado crear verduras gigantes usando lo que él llama inteligencia del Universo .

El hombre incluso visitó a Beatriz Paredes Rangel para proponerle la producción de verduras gigantes pero ella se negó a escucharlo.

No obstante, usuarios de TikTok lo apoyan y cuentan sus propias experiencias visitando a Don Carmelo García, a quien dicen, lo han visto personalmente induciendo la lluvia.