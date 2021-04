El director de secundaria pidió a los padres más apoyo y comprensión para sus hijos durante la temporada de exámenes

Un director de escuela, preocupado por la temporada de exámenes que se aproxima, envió una carta a los padres para pedirles dejar a un lado las calificaciones de sus hijos.

Todos sabemos que los exámenes escolares vienen cargados de tensión, estrés y presiones; por ello, el director propuso a los padres ayudar a sus hijos en el proceso.

“No le quite la confianza en sí mismo”, pidió el director a los padres de familia

Cada alumno posee habilidades y virtudes distintas, y, por ello, tiene un mejor desempeño en algunas materias.

Es común que el alumno destacado en matemáticas, no lo sea para la materia de artes; o que aquél ‘genio’ de la biología, falle en español.

Un usuario en Twitter compartió una fotografía de la carta enviada por el director de su escuela; en la cual, se pide a los padres dejar a un lado las calificaciones de sus hijos.

De acuerdo con el director Amalio Gutiérrez, un estudiante necesita apoyo y motivación en lo que más le gusta y resalta entre los demás.

En cambio, muchos padres de familia prefieren fijarse en esas materias fallidas y reprimen a sus hijos por no “ser suficientes” en estas.

En dicha carta puede leerse el siguiente mensaje:

"Entre los estudiantes que se presentarán a los exámenes hay un artista que no necesita entender matemáticas, hay un emprendedor al que no le importa la historia o la literatura, hay un músico cuyas notas de física no le importan…” Carta del director Amalio Gutiérrez

Además, pidió a los padres de familia:

“No le quite ni la dignidad ni la confianza en sí mismo (…) Dígale que las notas que obtenga no son tan importantes... Dígale que lo ama y que no lo juzgará." Carta del director Amalio Gutiérrez

La publicación de Twitter ha dividido las opiniones entre los usuarios.