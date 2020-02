El dinosaurio que Andre compró mide alrededor de seis metros de largo

Una historia insólita se ha vuelto viral en redes sociales luego de que un padre decidió comprarle a su hijo, amante de los dinosaurios, un ejemplar para que pudiera jugar con él; sin embargo, por accidente terminó adquiriendo una figura de ¡seis metros de largo!

Aunque pudiera parecer increíble la historia, fue el mismo Andre Bisson quien la publicó junto a las fotografías en Facebook del incidente ocurrido en la Isla de Guernsey, pues su hijo Theo de cuatro años se convirtió en un completo amante de los dinosaurios tras ver la película ‘Dinosaurs’ de Disney, en especial de los Carnotaurus.

De acuerdo al relato de Andre Bisson, su hijo le estuvo pidiendo “el Carnotaurus más grande que haya visto” por lo que su esposa le envió un enlace en donde un parque de diversiones llamado Tamba Park ofertaba a sus dinosaurios.

El dinosaurio que adquirió media poco más de ¡6 metros y pesaba alrededor de 2 toneladas!

Asimismo, Andre relató para la BBC que buscó en Internet al dinosaurio y pensó que medía tres metros. Emocionado por la sorpresa que tenía para Theo decidió adquirirlo por mil 300 dólares (24 mil 411 pesos aproximadamente).

De igual forma relató que pensó en el lugar ideal para el Carnotaurus en camino, el cual sería junto a su tina de hidromasaje; sin embargo, al recibir una llamada por parte de la paquetería le informaron que el dinosaurio era tan grande que no cabía en su camioneta.

El dinosaurio era gigante y se demoró y no pudo llegar para Navidad por lo que el director del parque le ofreció disculpas y le regaló otro ejemplar de dinosaurio pero más pequeño que el original.