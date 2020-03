Con cubetazos, escobazos, agua y jabón, desinfectaron a una joven que tuvo que salir a comprar comida.

El coronavirus definitivamente se metió con la banda equivocada. Al menos eso es lo que opinan los usuarios de Twitter, luego de ver un video viral en donde un grupo de personas en Colombia , desinfectan a escobazos a una joven.

Cubetazos, agua y jabón. Captura de Twitter.

Es real, con cubetazos, agua y jabón , sus familiares prácticamente la bañaron luego de que la chica saliera a la calle para comprar alimentos. Al parecer fue ella a la que le tocó el turno de sacrificarse con tremenda limpiada.

A cubetazos y escobazos, desinfectan a joven que salió al mandado



El clip muestra a la joven bajarse de una motocicleta, quitarse el casco, entregarle la bolsa de mandado a otra mujer que parece ser su madre, para inmediatamente después abrir los brazos, cerrar los ojos y resignarse a lo que está a punto de pasar.

A escobazos, dos hombres le tallan todo el cuerpo para evitar que infecte su casa o a sus integrantes del virus Covid-19, mientras un hombre dice de fondo: "coronavirus no, coronavirus no" y otras personas atrás no pueden evitar estallar de la risa.

Lo más sorprendente es que los usuarios de redes sociales estuvieron de acuerdo en el polémico método para desinfectar a aquellas personas que se ven forzadas a salir a comprar lo indispensable. Sí, hacen lo que sea por sobrevivir, así las autoridades sanitarias hayan lanzado otras indicaciones.