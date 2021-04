Llama a su hijo 'Departamento de Comunicación Estadística'

Un orgulloso padre de Indonesia decidió llamar a su hijo 'Departamento de Comunicación Estadística' en honor a su trabajo.

Slamet 'Yoga' Wahyudi es una persona que ama mucho su trabajo, ¿no nos cree? Bueno, este oriundo de Indonesia recientemente se convirtió en padre y decidió llamar a su hijo Dinas Komunikasi Informatika Statistik, 'Departamento de Comunicación Estadística' en español.

El nombre del pequeño claramente hace alusión al trabajo de Slamet; si se preguntan cómo pudo convencer a la mamá de ponerle ese nombre, resulta que la pareja hizo un acuerdo al momento de saber del embarazo: si era niño, el padre elegiría el nombre; si era niña, le correspondía a la madre.

Como podemos ver, hizo valer el acuerdo a pesar del extraño apelativo que eligió. Si bien al principio su esposa le pareció algo atípico, al final no le importó mucho y decidió darle gusto a su esposo; no obstante, Dinas Komunikasi Informatika Statistik aún no ha recibido el aval de las autoridades.

A los familiares no les gusta 'Departamento de Comunicación Estadística'

Si bien la esposa de Slamet 'Yoga' Wahyudi aceptó que su hijo que llame Dinas Komunikasi Informatika Statistik o 'Departamento de Comunicación Estadística', los familiares y amigos de la pareja es otra cosa, pues no están convencidos del todo.

Slamet menciona que sus propios padres le expresaron sus dudas por el pequeño Dinas Komunikasi Informatika Statistik, pues técnicamente no es un nombre como tal para un ser humano (ni siquiera para un animal); sino para una institución gubernamental.

No obstante, se calmaron un poco cuando se les reveló que aunque el niño se llama Dinas Komunikasi Informatika Statistik, en su vida diaria será llamado "Dinko", que es la abreviación de "Dimas Komunikasi"; de hecho el propio registró marca este segundo nombre.

Los padres que se ponen "creativos" con los nombre de sus hijos no es ninguna novedad, basta ver el caso reciente en México, donde tenemos a un niño que se llama 'Warzone', en honor al battle royale de 'Call of Duty' y Activision.

